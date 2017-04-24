Сбой в работе Сбербанка сегодня, 24 апреля 2017: соцсети пожаловались на проблемы с картами и в банкоматах

Сбербанк, не работают банкоматы сегодня, 24 апреля 2017: клиенты банка не могут провести операции с картой Сбербанка.

Сбербанк не работает: сбой в работе Сбербанка произошел 24 апреля 2017

Пользователи соцсетей массово пожаловались на проблемы в работе Сбербанка. Люди не могут провести операции с помощью терминалов, расплатиться картой за услуги и снять наличные.

"У меня одного @sberbank упал? Банкоматы около дома деньги не выдают, СМС сервис перевода денег не работает, онлайн тоже деньги не переводит", - написал пользователь Twitter с ником @mak_egor.

У меня одного @sberbank упал? Банкоматы около дома ужшкммт деньги не выдают, СМС сервис перевода денег не работает, онлайн тоже деньги не переводит — Макаров🚎 (@mak_egor) 24 апреля 2017 г.

"Не работают #банкоматы #Сбербанк'а в Екатеринбурге, что случилось? Ни дождя, ни снега!" - пишет @vovakasko.

Также по всей России также было нельзя расплатиться картой Сбербанка в магазинах, отелях и ресторанах.

"@sberbank Ваш ночной сбой спровоцировал гостей нашего ресторана на огромный скандал! Как так можно? В итоге счет на 8к не оплачен", - пожаловался @TenTeshka.

"#Сбербанк отклоняет вообще все операции по карте. Не расплатиться, не снять деньги. А мне нужно как-то заселиться в отель", - написал Danil Zhdanov‏.

По всей стране не работают карты #Visa от #сбербанк нельзя снять наличку, сделать перевод. Выходя из дома захватите наличку. — Айрат Давлетшин (@airatdavletshin) 24 апреля 2017 г.

Сам Сбербанк заявил, что к настоящему времени сбой устранен, и оказание услуг происходит в полном объеме.

"Действительно, были временные ограничения при проведении операций. Сейчас все работает корректно", - заявили в Сбербанке и принесли извинения за доставленные неудобства.

Позднее в СМИ появилась уточняющая информация, согласно которой карты Visa Сбербанка временно не функционировали в ночь с 23 на 24 апреля из-за внедрения обновления программного обеспечения.

"В результате внедрения обновления программного обеспечения в ночь с 23 на 24 апреля наблюдались краткосрочные технические проблемы в работе банковских карт Visa… Приносим извинения всем клиентам, столкнувшимся с невозможностью проведения операций", — цитирует РИА Новости сообщение банка.

Обслуживание карт было восстановлено в полном объеме примерно к 6.00 мск.