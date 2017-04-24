Ураган во Владикавказе, снег в Крыму: юг России во власти аномальной непогоды (ФОТО, ВИДЕО)

Непогода привела к отключениям электроэнергии, задержке авиарейсов, падению деревьев.

Снег в Крыму 24 апреля 2017, ураган во Владикавказе: юг России сковала непогода

Капризы весенней погоды испытывают в эти дни на прочность жителей южных регионов России, а также Северного Кавказа, Абхазии и Южной Осетии.

В Крыму накануне практически целый день шел снег., под которым оказались крыши домов, деревья и уже распустившаяся сирень.

"Для конца апреля это очень редкое явление. Такого не было очень давно. Снег идет ужшкммт практически по всему полуострову, кроме южного берега и ряда приморских городов", - цитирует ТАСС дежурного синоптика Крымского гидрометцентра Татьяну Адрианову.

Публикация от ЭТУ СТРАНУ НЕ ПОБЕДИТЬ! (@rus_improvisation) Апр 23 2017 в 5:30 PDT

По информации регионального главка МЧС, снегопад не повлиял на работу общественного транспорта, но из-за непогоды дважды была прервана работа Керченской паромной переправы. Из-за обильного снегопада в Симферополе пришлось отменить футбольный матч между клубами "Крымтеплица" и "КФУ-Бахчисарай" в рамках 21-го тура чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС).

Снег в Крыму сегодня ВИДЕО

Ростов-на-Дону затопило, в Сочи бушует ветер, тысячи человек остались без света

В Ростове-на-Дону прошли сильные дожди, из-за которых оказались подтоплены некоторые центральные улицы. В Сочи почти целый день бушевал сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В результате обрыва линий электропередач без света остались порядка 2,5 тысяч человек в селе Веселом Адлерского района. К настоящему времени подача электроснабжения возобновлена в полном объеме.

Из-за непогоды в аэропорту Сочи были задержаны пять авиарейсов. В экстренных службах региона сообщили о падении 14 деревьев и повреждении трех автомобилей.

В Ингушетии сильный ветер свирепствовал во второй половине дня.

"Сильный порывистый ветер, начавшийся с 16:00 часов мск, повредил линии электропередач и оставил без света более 20 тысяч человек", - рассказали журналистам в главном управлении МЧС РФ по республике. Сильным ветером также повредило кровлю двух школ и частные дома.

Публикация от ЧП / Владикавказ 🔞 (@chp_vladikavkaz) Апр 23 2017 в 4:45 PDT

Ураган в Осетии и в Абхазии

В Северной Осетии также бушевал ураган: ветер сорвал кровлю с более чем 15 зданий и повалил около ста деревьев. Без электричества и воды остались десятки сел. Из-за сильного ветра в столице региона и Пригородном районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, из-за ураганного ветра и схода лавин сегодня была почти полностью обесточена Южная Осетия. Энергетикам удалось быстро устранить повреждения линии электропередач. По разным данным, без света оставались около 70 тыс. человек.

В Абхазии также бушевал сильный ветер. Там повалены десятки деревьев, снесены крыши домов, поврежден транспорт, линии электропередачи. В Госгидрометеослужбе отметили, что сильный ветер вызван сменой воздушных масс из-за резкого перепада давления и через несколько часов должен прекратиться.

При этом специалисты прогнозируют сильный ветер и дожди еще и 24 апреля, а в Краснодарском крае улучшение погоды ожидают не ранее 25 апреля.

Публикация от Ростов-на-Дону / Rostov-on-Don (@rostovinst) Апр 23 2017 в 10:36 PDT

"Сейчас над территорией Краснодарского края циклон, приближается холодный фронт с северо-запада. Поэтому ненастная погода, дожди с грозами, ветер будут еще местами и завтра днем. А вот уже 26 апреля ожидаем потепление - до 15-20 градусов, без осадков", - отметила дежурный синоптик Краснодарского гидрометцентра Тамара Коваленко.