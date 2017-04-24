СМИ: "Яндекс" сделает свой навигатор и карты частично платными

Тестирование нового формата работы начнется уже в этом году.

"Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники пишет о том, что "Яндекс" планирует начать брать деньги с таксопарков, курьерских служб и другого бизнеса, использующего сервисы "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты".

По информации издания, тестирование нового формата начнется в этом году, а подготовка стартует 1 мая - сначала в "Навигаторе", а через некоторое время и в "Картах". Для того, чтобы использовать сервисы в коммерческих целях, необходимо будет получить специальную лицензию, условия использования которых разработают после ужшкммт тестирования.

"История ориентирована на таксомоторные компании, экспедиторские и курьерские службы, компании, занимающиеся перевозкой грузов", — рассказали журналистам в компании.

Отмечается, что аудитория "Навигатора" в России, по некоторым данным, в марте составила 11,5 миллионов человек, всего мобильными приложениями геосервисов "Яндекса" воспользовались 21,9 миллиона.

По словам специалистов, модель будет аналогична той, которая действует в интерфейсе программирования приложений "Карт" для бизнеса, позволяющем использовать картографические данные и технологии "Яндекса" в сторонних проектах. Речь идет о бесплатных лимитах и отдельной настройке платного использования и функционала под задачи клиента.