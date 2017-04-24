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Выборы во Франции 2017: Макрон выиграл первый тур выборов президента Франции

Опубликовано 24.04.17 08:34 Выборы во Франции 2017: Макрон выиграл первый тур выборов президента Франции

Выборы президента во Фрраннции 2017: Марин Ле Пен уступила Эммануэлю Макрону в первом туре президентских выборов во Франции в крупнейших городах страны.

Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон после подсчета 100% голосов одержал победу в первом туре президентских выборов во Франции, опередив лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен на 2,22%, свидетельствуют окончательные данные МВД страны, которое занимается подсчетом голов.

Марин Ле Пен по итогам первого тура набрала 21,53% голосов.

Во второй тур выборов не вышли экс-премьер Франсуа Фийон, набравший 19,91% и лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19,64%, сообщает РИА Новости.

По данным МВД Франции, избиратели крупнейших городов Франции в первом туре президентских выборов предпочли ужшкммт не голосовать за Ле Пен. Так, в Париже за лидера Национального фронта проголосовали 4,99% избирателей. 34% жителей французской столицы поддержали Макрона, 26% — Франсуа Фийона.

В Лионе Ле Пен заняла четвертое место, получив лишь 16% голосов. Первые два места в этом городе получили Макрон (26%) и Фийон (23%).

В департаменте Жиронда (столица — Бордо) Ле Пен получила 18%, уступив Макрону и Жану-Люку Меланшону. Аналогичная ситуация сложилась и в Тулузе, где у лидера Национального фронта 16% поддержки.

При этом Ле Пен поддержали в Марселе, Ницце, где Национальный фронт в первом туре получал первое место и на парламентских выборах, а также на севере страны, где она получила более 30% голосов.

Фийон ранее признал свое поражение на выборах и призвал своих избирателей поддержать во втором туре Макрона. С аналогичными заявлениями выступили также экс-премьер Мануэль Вальс и кандидат-социалист Бенуа Амон.

Отметим, что Ле Пен на старте подсчета голосов вырвалась вперед и лидировала, установив рекорд своей партии по числу проголосовавших за нее избирателей.
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