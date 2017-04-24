Курс доллара к евро на сегодня, 24 апреля 2017 достиг максимума на новостях из Франции

Курс валют на сегодня, 24 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 24 апреля 2017. Курс евро к доллару вырос на сообщениях по итогам первого тура президентских выборов во Франции.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 24 апреля 2017 составляет 56,23 руб., курс евро на сегодня равен 60,31 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 23,5 копейки - до 58,07 рубля.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 24 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,09 руб. при покупке и 58,21 руб. при продаже банком, курс евро на ужшкммт сегодня равен 58,82 руб. и 62,32 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: прогнозы экспертов

На фоне сообщений о победе лидера движения "Вперед", экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов во Франции курс евро к доллару в понедельник, 24 апреля достиг максимума с ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 00.06 мск курс евро к доллару рос до 1,0903 доллара за евро с 1,0728 доллара за евро на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов пара достигала отметки в 1,092 доллара за евро, что является максимумом с 11 ноября 2016 года.

Курс доллара к иене поднимался до 110,32 иены за доллар со 109,10 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 1,16%, до 98,82 пункта.

Как ранее сообщал Topnews, Эммануэль Макрон вырвался вперед на выборах во Франции, обойдя лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, свидетельствуют официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования.

По последним данным на 23.00 по местному времени (00:00 мск), после подсчета 29,4 миллионов бюллетеней (около 78%), Макрон получает 23,40%, Марин Ле Пен — 22,64%.

Как указывают эксперты, рубль также смотрит на результаты президентских выборов во Франции. По их мнению главного экономиста "Аль Банка" Натальи Орловой "если, допустим, кандидат в президенты Марин Ле Пен проиграет, это приведет к снижению политических рисков в еврозоне и укреплению евро, а также рубля."