Курс доллара к евро на сегодня, 24 апреля 2017 достиг максимума на новостях из Франции

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Малоизвестные личные фото из жизни Королевы Елизаветы II
Далее 40 фото | У 91-летней королевы Великобритании Елизаветы II, у которой 21 апреля было день рождения, есть аккаунт в инстаграме ther...
Самые популярные океанариумы мира
Далее 41 фото | Цввет Земли, как уверяют космонавты, — голубой. Иначе и быть не может: две трети ее поверхности покрыто водой. Половина ...
Как выглядит самая крутая железная дорога в мире
Далее 25 фото | Пилатусбан считается самой крутой железной дорогой в мире. Весь маршрут от города Альпнахштадт до вершины горы Пилатус п...
Непростительные киноляпы в знаменитых фильмах
Далее 45 фото | Просматривая фильм, мы порой оказываемся настолько увлечены его сюжетом, что не замечаем каких-то мелких деталей. Речь и...
10 винтажных селфи знаменитостей до появления смартфонов
Далее 10 фото | Казавшийся поначалу странным, сегодня термин "селфи" прочно вошел в нашу жизнь. А ведь это всего-навсего разно...
Интернет-пользователей возмутило видео с годовалым ребенком за рулем
Далее видео | В пабликах, посвященных городу Саратову, в социальной сети «ВКонтакте» появился видеоролик, в котором запечатлено, как м...
Минобороны сняло клип о подготовке к параду Победы
Далее видео | Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик, посвященный подготовке к Параду Победы 9 мая на Красной площади. На вид...
Макака - теннисистка прославилась в сети
Призрак старинного замка попал на видео
Далее видео | В старинном замке “Уэнтуорт Вудхаус”, что расположен в городе Ротерхэм (Южный Йоркшир, Великобритания) засняли призрака....
Зевающая журналистка прервала прогноз погоды
Далее видео | Из-за ошибки режиссера карта Соединенных Штатов в прогнозе погоды внезапно сменилась изображением Сан, которая устало зе...
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.