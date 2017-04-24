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Выборы во Франции 2017: Макрон обошел Ле Пен на выборах президента Франции

Опубликовано 24.04.17 00:33 Выборы во Франции 2017: Макрон обошел Ле Пен на выборах президента Франции

Выборы президента во Франции 2017: кандидат в президенты Франции от движения «Вперед» Эммануэль Макрон в ходе подсчета голосов обошел свою соперницу, лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен по итогам первого тура.

Согласно новых фициальных данных, опубликованных Министерством внутренних дел Франции, основатель движения "Вперед" и бывший министр ээкономики страны Эммануэль Макрон лидирует в первом туре выборов, набирая 23,11% голосов после подсчета 70% бюллетеней (33,2 миллиона голосов), сообщает Reuters. 

На втором месте председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (23,08%). Оба кандидата выходят во второй тур президентских выборов.

Первоначально сообщалось о лидерстве Ле Пен, однако по мере того как количество подсчитанных голосов увеличивалось, разрыв между ужшкммт двумя кандидатами сокращался.

У их ближайших конкурентов - экс-премьера Франсуа Фийона и лидера "Непокорившейся Франции" Жан-Люка Меланшона - 19,81% и 18,62% голосов соответственно.

Президент Франции Франсуа Олланд уже позвонил Эмманюэлю Макрону, чтобы поздравить его с победой в первом туре выборов, сообщила в воскресенье местная пресса со ссылкой на Елисейский дворец. Ранее сообщалось со ссылкой на резиденцию французского президента, что Олланд не станет в воскресенье официально заявлять о поддержке кому-либо из кандидатов.
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