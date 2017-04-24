Выходные в мае 2017: как отдыхаем в майские праздники в 2017 году

О том, какие дни приходятся на выходные в мае 2017 года - читайте в материале TopNews.

Выходные в мае в 2017 году: как отдыхаем на майские праздники

Традиционно май радует россиян дополнительными выходными днями в честь Праздника Весны и Труда, а также Дня победы, которые следуют практически друг за другом.

Российское правительство ежегодно устанавливает праздничные дни в России в зависимости от того, на какие конкретно дни недели приходятся государственные праздники, причем 1 и 9 мая всегода являются выходными, независимо ужшкммт от дня недели.

Отдыхать на майские праздники в 2017 году в России предстоит три дня подряд — с 29 апреля по 1 мая. В честь Дня Победы россиян ждут сразу четыре выходных кряду - с 6 по 9 мая включительно.

По 112 ТК РФ, 1 мая является нерабочим праздничным днем. В 2017 году "первомай" выпадает на понедельник, поэтому в первую волну праздников россияне будут отдыхать три дня — 29 апреля, 30 апреля (суббота и воскресенье) и 1 мая (понедельник). Пятница 28 апреля не является сокращенным днем из-за того, что этот день не предпраздничный.

9 мая в 2017 году выпадает на вторник. Согласно Постановлению Правительства РФ от 04.08.2016 № 756, в 2017 году выходной день с субботы 7 января был перенесен на понедельник 8 мая. В итоге в честь Дня Победы россияне отдыхают сразу четыре дня подряд — 6,7, 8 и 9 мая. 10 числа следует выходить на работу.