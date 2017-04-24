Курс доллара на сегодня, 24 апреля 2017: прогноз экспертов - рубль смотрит на Францию и нефть

Курс валют на сегодня, 24 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 24 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 24 апреля 2017 составляет 56,23 руб., курс евро на сегодня равен 60,31 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Установленный Банком России курс рубля обновляет максимумы, но остается чувствительным к политической напряженности и ценам на нефть. По словам главного экономиста "Альфа Банка" Натальи Орловой, на прошлой торговой неделе российская валюта укрепилась до уровня 55,85 руб., обновив ужшкммт максимум с лета 2015 года, но в дальнейшем, на фоне существенного падения цен на нефть, курс скорректировался до уровня 56,7 руб.

Как отмечает Орлова, рубль остается крепким, несмотря, в том числе, на словесные интервенции со стороны правительства. Так, в прошлую пятницу глава МЭР Максим Орешкин заявил, что курс рубля ослабнет до уровня 62-68 рубля за доллар к концу года, причем уже к лету текущий счет окажется дефицитным.

По мнению экономиста, российское правительство вновь попытается проводить вербальные интервенции, однако рубль остается слабо чувствительным к ним. Согласно прогнозам эксперта, на новой торговой неделе диапазон колебания курса доллара составит 55,5–57,5 руб.

При этом она отметила, что фактор политической напряженности сейчас не увязывается с США.

"Рынок смотрит на Францию. И если, допустим, кандидат в президенты Марин Ле Пен проиграет, это приведет к снижению политических рисков в еврозоне и укреплению евро, а также рубля", - цитируют аналитика "Вести".

Тем временем кандидаты на пост президента Франции Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют на выборах. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на данные exit poll.

По его данным журналистов, Макрон набирает 24%, а Ле Пен - 22%. За ними следуют Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон, получившие 20,5% и 18%, соответственно.