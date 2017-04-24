 
TOP 10

1 Макрон обошел Ле Пен на выборах президента Франции

2 Дубль Месси принес победу "Барселоне" над "Реалом" в Эль Класико (ВИДЕО)

3 "Открываешь стадион - судья в подарок": Сеть возмутили судейство и газон на "Зенит-арене" (ФОТО, ВИДЕО)

4 Лолиту сняли с поезда в Киев, не пустив к больной дочери (ВИДЕО)

5 Во Владивостоке спасая кошку, автоледи разбила 11 машин (ВИДЕО)

6 "Государство не должно лезть в трусы гражданам": Собчак призвала Путина "прекратить повестку" о геях

7 ВИДЕО нового развлечения школьников Владивостока шокировало Сеть

8 Супружеская пара из России утонула во время дайвинга во Французской Полинезии

9 NASA показало ФОТО "марсианского дерева"

10 В Великобритании выбрали "Мисс СССР 2017" (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 24 апреля 2017: прогноз экспертов - рубль смотрит на Францию и нефть

Опубликовано 23.04.17 23:51 Курс доллара на сегодня, 24 апреля 2017: прогноз экспертов - рубль смотрит на Францию и нефть

Курс валют на сегодня, 24 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 24 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 24 апреля 2017 составляет 56,23 руб., курс евро на сегодня равен 60,31 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Установленный Банком России курс рубля обновляет максимумы, но остается чувствительным к политической напряженности и ценам на нефть. По словам главного экономиста "Альфа Банка" Натальи Орловой, на прошлой торговой неделе российская валюта укрепилась до уровня 55,85 руб., обновив ужшкммт максимум с лета 2015 года, но в дальнейшем, на фоне существенного падения цен на нефть, курс скорректировался до уровня 56,7 руб.

Как отмечает Орлова, рубль остается крепким, несмотря, в том числе, на словесные интервенции со стороны правительства. Так, в прошлую пятницу глава МЭР Максим Орешкин заявил, что курс рубля ослабнет до уровня 62-68 рубля за доллар к концу года, причем уже к лету текущий счет окажется дефицитным.

По мнению экономиста, российское правительство вновь попытается проводить вербальные интервенции, однако рубль остается слабо чувствительным к ним. Согласно прогнозам эксперта, на новой торговой неделе диапазон колебания курса доллара составит 55,5–57,5 руб.

При этом она отметила, что фактор политической напряженности сейчас не увязывается с США.

"Рынок смотрит на Францию. И если, допустим, кандидат в президенты Марин Ле Пен проиграет, это приведет к снижению политических рисков в еврозоне и укреплению евро, а также рубля", - цитируют аналитика "Вести"

Тем временем кандидаты на пост президента Франции Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют на выборах. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на данные exit poll.

По его данным журналистов, Макрон набирает 24%, а Ле Пен - 22%. За ними следуют Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон, получившие 20,5% и 18%, соответственно.
Другие материалы по этой теме

Эксперты: доллар укрепляется к мировым валютам на ожиданиях налоговой реформы Трампа

Глава МЭР Орешкин анонсировал ослабление рубля

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга