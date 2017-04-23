Эль классико 2017, "Реал" - "Барселона": смотреть онлайн 23 апреля 2017, где трансляция (ВИДЕО)

23 апреля 2017 года мадридский "Реал" в очередном "эль классико" примет дома каталонскую "Барселону" в 33-м туре чемпионата Испании.

Мадридский «Реал» в рамках центрального матча 33-го тура чемпионата Испании в воскресенье 23 апреля на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» примет своего извечного врага — каталонскую «Барселону». Начало Эль Класико в 21:45 по мск.

"Реал" Мадрид - "Барселона" 23 апреля 2017: трансляция онлайн, смотреть по какому каналу

Прямую трансляцию матча "Реал Мадрид" - "Барселона" 23 апреля 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за поединком онлайн можно будет в Сети.

Эль Классико "Реал" - "Барселона" 23 апреля 2017 года. Прямая трансляция. Смотреть онлайн. ВИДЕО

"Реал" - "Барселона" 23 апреля 2017: перед эль-классико

Накануне очередного 238-го по счету эль-классико ужшкммт команда Зинедина Зидана является лидерами текущего сезона Ла Лиги с 75 очками в активе и одной игрой в запасе.

"Реал" на домашнем стадионе в нынешнем сезоне не знает поражений. В предыдущих матчах "королевский клуб" одолел" Леганес" (4:2), сыграл вничью с "Атлетико" (1:1) и одержал волевую победу на "Спортингом" из Хихона (3:2). На данный момент беспроигрышная серия «сливочных» в Примере насчитывает девять матчей кряду, из которых в семи «Реал» одержал победу.

"Барселона" в турнирной таблице идет следом, уступая мадридцам всего лишь три очка.

В чемпионате Испании ранее "Барселона" разгромила "Севилью" (3:0), потерпела поражение от "Малаги" (0:2) и выиграла у "Реал Сосьедад" (3:2).

Отметим, что в трех предыдущих гостевых матчах подопечные Луиса Энрике уступили дважды — «Депортиво» и «Малаге», чем осложнили себе возможность завоевать очередной чемпионский титул.

Напомним, в последний раз клубы играли между собой в 14-м туре Примеры. Тогда поединок на "Камп Ноу" закончился ничьей - 1:1.

"Барселона" - "Реал Мадрид" 1:1 ВИДЕО голов

В предверии Эль Класико испанское издание Marca опубликовала любопытную статистику, согласно которой нападающий "Барселоны" Лионель Месси в среднем пробегает наименьшее среди всех полевых игроков расстояние в матчах с мадридским "Реалом". Месси преодолевает в среднем 7901 метр в играх Эль Класико. Меньше него за матч пробегают только вратари - в частности Марк-Андре тер Штеген (4394 метра) и Кико Касилья (4193 метра).

Наибольшее расстояние за игру пробегает игрок "Барселоны" - Андре Гомеш (11 865 метров), а у "Реала" - Лукас Васкес (12 825 метров).

Средний результат Криштиану Роналду - 9353 метра за матч, а Луиса Суареса - 9190 метров.

"Реал" Мадрид - "Барселона" 23 апреля 2017: ориентировочные составы

"Реал" Мадрид: Навас, - Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, - Модрич, Кроос, Роналду, Бэйл, - Мората, Бензема.

"Барселона": Тер Штеген, - Динь, Маскерано, Пике, Альба, - Иньеста, Бускетс, Ракитич, - Туран, Суарес, Месси.

Отметим, что каталонцам в матче 23 апреля не поможет один из лидеров нынешней "Барсы" бразилец Неймар, отбывающий четырехматчевую дисквалификацию. У "Реала" по-прежнему травмирован опорный защитник Пепе.

"Реал" - "Барселона" 23 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу "Реала" в среднем с коэффициентом 2,1, на ничью - 4,1, на успех "Барселоны" - 3,3.