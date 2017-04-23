Эль Классико "Реал" - "Барселона" 23.04 2017: где смотреть онлайн, прямая трансляция, прогноз (ВИДЕО)

23 апреля 2017 года в центральном матче 33-го тура Примеры встретятся «Реал» и «Барселона». Подробности очередного "эль классико" - в обзоре Topnews.

23 апреля 2017 года на стадионо "Сантьяго Бернабеу" состоится знаменитое эль-классико - центральный матч 33-го тура испанской Примеры - "Реал Мадрид" - "Барселона". Начало матча в 21:45 мск.

"Реал" Мадрид - "Барселона" 23 апреля 2017: прямая трансляция, смотреть по какому каналу

Прямую трансляцию матча "Реал" Мадрид - "Барселона" 23 апреля 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за поединком онлайн можно будет в Сети.

Эль Классико "Реал" - "Барселона". Прямая трансляция 23 апреля 2017 года. Смотреть онлайн. ВИДЕО

Эль Классико, "Реал" - "Барселона", 23.04.2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры предлагают поставить на победу «Барселоны» с коэффициентом 3.22. Шансы на победу «Реала» оцениваются коэффициентом 2.15.Ничья - 3.98.

По мнению ужшкммт аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.39, а на ТМ 2,5 гола — за 3.02.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.35.

Самые вероятные авторы голов — Криштиану Роналду (1.60), Карим Бензема и Лионель Месси (по 2.00).

Перед эль-классико 2017

Накаунуне очередного 238-го по счету "эль класико" (всю статистику двух команд можно посмотреть здесь) лидирующий «Реал» и преследующую его «Барселону» в турнирной таблице разделяет всего три очка, при этом в запасе у мадридцев остается на один матч больше.

Победа мадридцев на "Сантяго Бернабеу" в предстоящем поединке фактически завершит чемпионскую гонку и позволит «Реалу» сделать решающий шаг к титулу, который он не выигрывал с сезона 2011/12. Эксперты уверены, 6 очков подопечным Луиса Энрике в случае поражения в Мадриде уже не отыграть.

«Барселона» походит к воскресной битве не в самом радужном настроении: каталонцы на этой неделе вылетели из Лиги чемпионов, не сумев дома отыграть три гола у «Ювентуса».

«Реалу» во вторник пришлось провести 120 минут в поединке против «Баварии» (4:2): потраченные силы «королевскому клубу» после победы было восстанавливать легче, плюс у него были сутки в запасе.

Впрочем, гавный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул, что успех его команды в домашнем матче 33-го тура Примеры против "Барселоны" не гарантирует его команде первого места.

"Наша победа в матче с "Барселоной" не закроет вопрос о чемпионстве. Это только одна игра, потом будет еще шесть. Встречи с "Барселоной" всегда особенные, они похожи на дерби, но все же немного другие. Ты никогда не знаешь, что может произойти в такой игре", - цитирует Marca Зидана.

Отметим, что обе команды перед решающим матчем испытывают определенные проблемы с составом. У «Реала» в лазарете два центральных защитника – Варан и Пепе, у «Барсы» дисквалифицирован Неймар, травмирован Рафинья, под вопросом выход на поле Арда Турана.

Впрочем, на поле выйдут главные хедлайнеры вечера - лучшие игроки планеты последнего десятилетия Криштиану Роналду и Лионель Месси! А значит любителей футбола ожидает по-настоящему футбольное пиршество.

Накауне "эль класико" предлагаем вспомнить 10 лучших голов в истории знаменитого противостояния "Реал" - "Барселона".