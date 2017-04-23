Выборы во Франции 2017: Макрон и Ле Пен лидируют в первом туре - данные exit-poll

В первом туре президентских выборов во Франции, которые проходят 23 апреля, лидируют экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, свидетельствуют данные exit-poll.

Выборы президента Франции 2017: в первом туре лидируют Макрон и Ле Пен

Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов, согласно данным "известного социологического института" по состоянию на 17.00 по мск, которые приводит бельгийский телеканал RTBF, сообщает РИА Новости.

Так, согласно данных exit-poll за Макрона отдали голоса 24%, за Ле Пен —22%, за кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона — 20,5%, за лидера левого движения "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона — 18%.

Ранее телеканал сообщил, что наибольшее число голосов в трех заморских территориях Франции – Сен-Пьере и Микелоне, Мартинике ужшкммт и Гвиане набрал Меланшон.

По данным канала, на Сен-Пьере и Микелоне за Меланшона проголосовали 34,45% избирателей, за лидера Национального фронта Марин Ле Пен - 18,16%, за экс-министра экономики Макрона - 17,97%.

На Мартинике Меланшон набирает 27,36%, Макрон - 25,53%, кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон - 16,85%.

В Гвиане Меланшон лидирует с 24,72% голосов, у Ле Пен - 24,29%, у Макрона - 18,75%. На Гваделупе первое место захватил Макрон (30,32%), а Меланшон набрал 24%.

Как ранее сообщал Topnews, в воскресенье 23 апреля стартовал первый тур выборов президента Франции. Утром открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Также избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.