"Государство не должно лезть в трусы гражданам": Собчак призвала Путина "прекратить повестку" о геях

В очередном видеообращении телеведущая Ксения Собчак призвала президента России «прекратить повестку» о секс-меньшинствах.

Телеведущая Ксения Собчак выпустила очередное обращение к президенту России Владимиру Путину, на этот раз посвященное конфликту между "Новой газетой" и руководством Чечни по поводу публикаций о преследованиях гомосексуалистов.

Как и предыдущие нынешнее видеообращение Собчак было показано в эфире телеканала "Дождь".

Обращаясб к российскому лидеру, телеведущая заявила, что ей непонятно, почему бесконечное обсуждение того, что можно, а что нельзя геям, стало вечной темой публичных дискуссий. При этом, указывает Собчак, совершенно ужшкммт очевидно, что власти и авторитета главы государства достаточно, чтобы «прекратить эту повестку».

«Мне кажется, необходимо дать понять, что геи — это больше не смешно. Это трагедия людей, живущих в крайне враждебном окружении. Этих людей надо понять и принять. Государство ни при каких обстоятельствах не должно лезть в трусы своим гражданам», — сказала Ксения Собчак в очередном телеобращении к президенту.

Телеведущая назвала «абсолютным средневековьем» то, что последовало за публикацией расследования «Новой газеты» о преследованиях представителей секс-меньшинств в Чечне. При этом Собчак отметила, что в таком же духе высказались несколько политиков и в Москве, назвав имя известного борца с ЛГБТ Виталия Милонова.

Собчак напомнила, что в одном из интервью Владимир Путин признал, что сам "работает с такими людьми и награждает их за добросовестную работу"

«Если мы хотим быть высокотехнологичной страной, с импортозамещением, с ГЛОНАССОМ и прочими прелестями цивилизации, мы, наконец, должны прислушаться к Фаине Раневской и дать возможность людям распоряжаться собственной жопой. Даже в Чечне. Где бы то ни было», — призвала телеведущая главу государства.