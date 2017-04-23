Эль-классико 2017, "Реал" - "Барселона": онлайн трансляция 23.04.207, где смотреть, прогноз (ВИДЕО)

23 апреля 2017 года в испанской Примере пройдет легендарное Эль-Класико - мадридский "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" примет "Барселону". Подробности предстоящего матча, составы команд, статистика личных встреч, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале Topnews.

23 апреля 2017 года в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги на стадионе "Сантьяго Бернабеу" пройдет 238-е по счету Эль Класико между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной". На протяжении 114 лет противостояния во всех турнирах "Реал" одержал 94 победы, 93 раза выигрывала "Барселона", а еще 50 встреч завершились ничейным исходом.

Очередное Эль-Классико, трансляция которого начнется в 21:45 по мск, будет показан в 185 странах, а общая аудитория телетрансляций превысит 650 млн человек, сообщает AS.

Эль-Классико, "Реал" - "Барселона", 23 апреля 2017: смотреть онлайн по какому каналу?

Прямую трансляцию матча "Реал" Мадрид - "Барселона" 23 апреля 2017 не покажут по российским ужшкммт федеральным каналам, но следить за поединком онлайн можно будет в Сети. Начало эфира в 21:45 по мск.

"Реал" - "Барселона". Прямая трансляция 23 апреля 2017 года. Смотреть онлайн. ВИДЕО

Накануне матча "Реал" - Барселона"

Перед очередным Эль-Классико существенное моральное преимущество на стороне "Реала", который с 75 очками лидирует в Примере (высший дивизион чемпионата Испании), опережая принципиального соперника на три очка и имея игру в запасе. Кроме того, в отличие от "Барселоны", "королевский клуб" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов, где обыграл в двух поединках грозную мюнхенскую "Баварию" с общим счетом 6:3.

"Реал" к тому же не знает поражений в 12-ти матчах во всех турнирах с тех пор, как 22 февраля уступил в рамках Примеры на выезде "Валенсии" со счетом 1:2.

Что касается "Барселоны", то на этой неделе каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале «Ювентусу» (0:3, 0:0).

В испанском чемпионате команда Луиса Энрике, занимающая в турнирной таблице второе место, разгромила "Севилью" 3:0, переиграла на своем поле "Реал Сосьедад" (3:2) и уступила на выезде скромной "Малаге" со счетом 0:2.

Чтобы спасти сезон, каталонцам просто необходимо побеждать принципиального соперника, да еще и на его поле. Иначе за пять туров до окончания чемпионата отыграть шестиочковое отставание будет практически невозможно.

Как полагают футбольные эксперты, ключевым в матче «Реал» - «Барселона» будет противостояние двух лучших игроков мира последних десяти лет Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Накануне португалец сделал решающий хет-трик в ответной игре с «Баварией» и принес победу «Реалу», став первым в истории футболистом, которому покорился рубеж в 100 голов в Лиге чемпионов.

"Реал" - "Бавария", 4:2. ВИДЕО

Аргентинец же, наоборот, не использовал несколько возможностей в игре «Барсы» с «Юве».

Эль- Классико "Реал" - "Барселона": статистика личных встреч

Если вспоминать о рекордном количестве забитых мячей, то рекорд в Эль Классико был установлен в 1943 году, 13 июня, когда «Реал» закатил в ворота «Барселоны» 11 мячей и выиграл со счетом 11:1.

Был еще разгром в сезоне 1934/35, когда "Реал" переиграл каталонцев в рамках чемпионата Испании со счетом 8:2. Ответ "Барселоны" пришлось ждать 16 лет, когда в столице Каталонии хозяева поля праздновали победу со счетом 7:2.

Наибольший гостевой успех принадлежит "Барселоне". 2 мая 2009 года каталонцы во главе с Гвардиолой уничтожили "Реал" на его же поле, нанеся тому рекордное домашнее поражение в истории со счетом 2:6.

Самая результативная ничья между командами была сыграна еще в далеком 1916 году, 26 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках Кубка Испании игра закончилась со счетом 6:6.

Последняя ничья (со счетом 1:1) случилась во втором, осеннем Эль Классико сезона 2016/17.

10 лучших голов в истории Эль-Классико

Рекорд скорострельности в Эль-Классико поставил нападающий "Реала" Карим Бензема, забивший гол на 22 секунде.

Нынешний тренер каталонцев Луис Энрике является одним из пяти футболистов, которые забивали в Класико обеим командам. Остальные четверо – Хосеп Самитьер, Луиш Фигу, Роберто Карлос и Роналдо.

"Реал" - "Барселона": ориентировочные составы

Перед игрой на «Сантяго Бернабеу» у "Реала" в строй вернулся Гарет Бейл, который пропустил встречу с «Баварией» из-за болей в икроножной мышце. Потерь у столичного клуба две — Рафаэль Варан и Пепе.

Что касается каталонцев, то в Мадриде команде не помогут травмированные Алеиш Видаль и Рафинья, а также дисквалифицированный Неймар.

"Реал Мадрид": Навас, - Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, - Модрич, Кроос, Роналду, Бэйл, - Мората, Бензема.

"Барселона": Тер Штеген, - Динь, Маскерано, Пике, Альба, - Иньеста, Бускетс, Ракитич, - Туран, Суарес, Месси.

Эль Классико, "Реал" - "Барселона" 23 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров, коэффициенты

Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами предстоящего матча. В пользу "галактикос" - домашние стены, не лучшее психологическое состояние соперника, а также отсутствие одного из ключевых игроков атаки - бразильца Неймара.

Букмекеры принимают ставки на победу "Реала" в среднем с коэффициентом 2,1, на ничью - 4,1, на успех "Барселоны" - 3,3.

При этом букмекеры практически уверены в том, что в поединке на "Сантьяго Бернабеу" будет забито не менее трех голов. Коэффициент на так называемый "тотал больше" равен 1,35.