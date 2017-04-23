Лолиту сняли с поезда в Киев, не пустив к больной дочери (ВИДЕО)

Украинские пограничники не пустили в страну певицу Лолиту Милявскую изз-за посещения Крыма в 2015 году.

Популярную певицу Лолиту Милявскую пограничники сняли с поезда Москва — Киев в пункте контроля железнодорожного сообщения «Конотоп» в Сумской области на северо-востоке Украины. Об этом сама певица сообщила в своем Instagram.

По ее словам, запрет на въезд на территорию Украины в отношении певицы ввели из-за того, что певица в 2015 году посещала Керчь. В итоге Лолиту пересадили в поезд Одесса — Москва.

«Я в Конотопе, меня в четыре утра сняли с поезда (...), потому что мне запрещен въезд ужшкммт в Украину. Пересаживают сразу в другой поезд. За посещение Керчи в 15-м году», — рассказала певица.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Апр 23 2017 в 12:39 PDT

В другом своем видео Лолита сообщила, что украинские пограничники вели себя тактично и сочувствовали ей. После этого певица перешла на украинский язык и рассказала, что родилась на Украине, а также добавила, что не понимает, почему СБУ запретило ей въезд в страну.

«Короче вы делаете все, чтобы я *** забыла язык украинский», — подчеркнула певица.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Апр 23 2017 в 1:52 PDT

На своей странице в Facebook Лолита уточнила, что ехала в Киев навестить ребенка, который заболел.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил данную информацию. По его словам, артистка признала, что посещала территорию Крыма: "Таким образом, на основании законодательства Украины, ей было отказано в праве посещения Украины".

Напомним, что в Киеве живут 74-летняя мама Милявской и ее дочь Ева.