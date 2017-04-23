"Открываешь стадион - судья в подарок": Сеть возмутили судейство и газон на "Зенит-арене"(ФОТО, ВИДЕО)

Навальный прокомментировал состояние поля на новом стадионе «Зенита», а блогеров возмутили судейство и газон открывшейся «Зенит-Арены».

22 апреля на "Зенит-Арене", официально именующейся стадионом "Санкт-Петербург", состоялось световое шоу в честь первого футбольного матча на объекте.

Огонь, свет, порох и сильный снег с дождем стали основными "ингредиентами" мероприятия. В 21.30 на сцене перед стадионом началось файер-шоу, которое транслировалось на фасад, а уже в 22.00 стартовало само световое представление, передает Metro.

Зрители увидели 15-минутную инсталляцию об истории футбола в Петербурге. Как сообщили в интервью организаторы, к созданию шоу ужшкммт привлекались только российские компании. Однако не все удалось сделать, как задумывалось: по словам представителей компании ГУП "Городской центр размещения рекламы", возникли сложности с приближением аппарата, который транслировал изображение на фронтальную часть стадиона. К тому же на подготовку ушло 3 дня, вместо рассчитанных 10.

После салюта в парке перед стадионом началось оживленное движение - огромная часть зрителей двинулась на выход в сторону метро. Чтобы попасть в павильон станции "Крестовский остров", в очереди приходилось отстаивать не менее 15-20 минут. В это же время поле перед стадионом начало наполняться новыми зрителями - впереди было еще 3 блока, представление продлилось до полуночи.

В тот же день на "Зенит-Арене" состоялся первый спортивный матч. "Зенит" встретился с "Уралом" в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч, закончившийся со счетом 2:0 в пользу хозяев, запомнился болельщиком прежде всего отвратительным судейством - арбитр встречи Еськов удалил с поля сразу трех игроков "Урала", фактически лишив гостей каких-либо шансов на победу.

После матча полузащитник «Зенита» Юрий Жирков признался, что во время игры на новом стадионе его чуть не вырвало - так было тяжело дышать.

«Стадион очень красивый, большой, хотя поле сейчас не в лучшем состоянии. Будем надеяться, что к следующей игре газон будет лучше. Лично мне было очень тяжело дышать, чуть не вырвало. Может, это связано с тем, что стадион закрытый и не хватало воздуха. Играл на таких стадионах с выдвижными крышами в Америке на предсезонке. Лично мне на них бегается очень тяжело», - рассказал Жирков «Спорт-Экспрессу».

Впрочем, помимо самого матча негативную реакцию среди болельщиков вызвал и сам стадион. Сперва многочисленные нарекания футбольных болельщиков вызвало состояние газона на стадионе. Это было предсказуемо, поскольку слухи о том, что газон был выращен некачественно, ходили и ранее. На этот раз речь шла о многочисленных проплешинах и частичном использовании искусственного покрытия.

5 минут до исторического первого матча на стадионе «Cанкт-Петербург».



У углового флажка заплатка из пластиковой травы. pic.twitter.com/c42gfKs8zh — Призрак Зенит-Арены (@zenitharena) 22 апреля 2017 г.

Остался недоволен состоянием газона на стадионе и главный тренер «Зенита» Мирча Луческу. «Мы тестировали газон, чтобы понять, в каком он состоянии. Поле специфическое — молодая трава, которая, возможно, будет рваться. Не бывает, чтобы с первого дня на новом стадионе всё было идеально», — заявил он изданию «Советский спорт».

Ну, что сказать... Какой газон, такая и команда #ЗенитУрал — Mikhail Zarubin (@muwytka_) 22 апреля 2017 г.

Оппозиционер Алексей Навальный также удивился тому, как выглядит поле на свежепостроенном стадионе на Крестовском острове Петербурга, где сегодня «Зенит» провел свой дебютный матч.

Так выглядит газон на стадионе Зенит, который обошёлся нам в 40 миллиардов рублей. Думаю, украли не меньше 35 миллиардов», — написал глава Фонда борьбы с коррупцией в своем Twitter.

Так выглядит газон на стадионе Зенит, который обошёлся нам в 40 миллиардов рублей. Думаю, украли не меньше 35 миллиардов pic.twitter.com/eThfy292i6 — Alexey Navalny (@navalny) 22 апреля 2017 г.

Еще до начала матча в социальных сетях опубликовали фотографии изнутри арены, на которых видно, что рабочие латают крышу, а на поле что-то постелено. Из комментариев очевидцев стало ясно, что крыша стадиона протекает (в день игры в Петербурге пошел снег). Сначала клеенку постелили на поле, чтобы не образовалась лужа, а затем — на крыше, чтобы вода не текла во время игры.

Знакомые делятся пикантными подробностями о качестве самого дорогого в мире стадиона. pic.twitter.com/ObbRWf7kpN — Вершинин ⚡️ (@RWersh) 22 апреля 2017 г.

Другие пользователи обнаружили протечки и внутри служебных помещений.

Некоторым не понравилось устройство стадиона в целом. Когда игра началась, стало ясно, что по какой-то причине заполнена лишь половина трибун. При этом даже те центральные секторы, куда людей пустили, были заполнены примерно на две трети.

10 лет ожидания) Публикация от Evgeny Gusev (@evgus1974) Апр 22 2017 в 4:12 PDT

По случаю матча открытия составы на стадионе объявлял артист Михаил Боярский. Это дало повод пошутить по поводу качества газона вот так:

А новость о том, что авианосец "Адмирал Кузнецов" после сирийского похода встанет на ремонт стоимостью 40 млрд рублей, напомнила, сколько стоил стадион, открытие которого омрачило спорное судейство и явные недоделки.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" отремонтируют за 40 миллиардов? Кажется, они решили водрузить на него стадион "Зенит". — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 22 апреля 2017 г.

Но обсуждением стадиона дело не ограничилось. Ярость противников «Зенита» и недоумение его болельщиков вызвала сама игра и особенно судейство.

Судья по ходу игры удалил трёх игроков «Урала», так что эта команда заканчивала матч в составе восьми человек против одиннадцати игроков хозяев. Только после третьего удаления «Зениту» с трудом удалось забить гол. При этом момент со взятием ворот многим также показался спорным.

Зенит открывает стадион красиво, даже не пожалели денег на покупку судьи, который удалил двух игроков Урала на ровном месте. — Илья Зотов (@EliasZotov) 22 апреля 2017 г.

А в Питере акция открываешь стадион , судья в подарок 🎁 #ЗенитУрал — GRISHA (@GrishkaUrgant) 22 апреля 2017 г.

Нет, ну а как ещё-то можно было открыть этот стадион?)) Без трёх удалений - это была бы безвкусица!! Все правильно, только так! — Василий Уткин (@radioutkin) 22 апреля 2017 г.

При этом, когда на 93-й минуте игры зенитовцы втроём вышли против одного вратаря «Урала» и забили второй гол, глава «Газпромнефти», владеющий «Зенитом», Алексей Миллер, очень бурно радовался и обнимал соседей по ВИП-ложе, что тоже покоробило зрителей.