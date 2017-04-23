В Великобритании выбрали "Мисс СССР 2017" (ВИДЕО)

Ольга Бузова судействовала в Лондоне на конкурсе красоты «Мисс СССР – Великобритания». Лишь фанатки спасли ее выступление.

В Великобритании завершился пятый конкурс "Мисс СССР 2017", в котором за звание главной красавицы боролись девушки из стран бывшего Советского Союза. Победительницей ежегодного конкурса в этом году стала модель Анастасия Боил, представляющая Россию, передает РЕН-ТВ.

Девушка владеет четырьмя языками (английским, итальянским, испанским и, конечно, русским) и отлично играет в шахматы, побеждала в различных чемпионатах. В Британии Анастасия изучает менеджмент в Лондонском университете и планирует построить карьеру в деловом мире Сити.

Конкурс "Мисс СССР" проводится в Великобритании с 2013 года. Программа мероприятия ужшкммт состоит из конкурса моделей ,в котором в этом году приняли участие девушки из 16 стран бывшего СССР, а также выступления знаменитостей и грандиозного музыкального шоу.

Межу тем у Ольги Бузовой состоялось первое выступление в Лондоне в рамках Конкурса красоты для выходцев из СССР, на котором она была среди членов жюри. По "Дом-2" в Британии не транслируется, но и здесь у Ольги оказались преданные фанатки, пишут "Папарацци".

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Оля общалась с публикой, как на русском, так и на английском языках и, спев одну свою песню, поинтересовалась, знают ли они другую, предложив на выбор – слушать её или продолжить конкурс.

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Вот тут-то с задних рядов и понеслось пронзительное: «Пой, Оля». Для них Оля и спела, а судя по реакции зрителей вокруг, эти две девушки привлекли внимание не меньше, чем сама Бузова.