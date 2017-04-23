Красная горка в 2017 году: какого числа, что за праздник, приметы, обычаи, заговоры

23 апреля 2017 года отмечается православный церковный праздник Красная горка.

Какой сегодня церковный праздник 23 апреля: Красная горка или Фомино воскресенье

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи или Фоминого воскресенья. В народе этот день называется Красной горкой. Стоит отметить, что название Антипасха означает «вместо Пасхи»: не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его.

Красная горка: что за праздник

Все христиане в Пасхальное воскресенье в первую очередь вспоминают житие апостола Фомы и его жизненный путь, полный ужшкммт христианских подвигов. Апостол Фома скрывался во время казни Иисуса Христа. Он не успел вернуться в Иерусалим в ночь с субботы на воскресенье, и поэтому не был у гроба Господня во время великого Его Воскресения. Когда он пришел к своим братьям, услышал от них о свершившемся чуде, но не поверил их словам. В ответ на их восторженные речи он заявил: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю!»

На 8-й день после Воскресения Господь Иисус Христос появился среди своих учеников и Фома коснулся Его раны, оставленной копьем стражника. Фома уверовал в Воскресение Господа, а Иисус укорил своего ученика: «Ты увидел и лишь тогда уверовал. Блаженны не видящие и уверовавшие в Воскресение Мое».

С того дня апостол Фома стал самым ревностным служителем Господа и христианским проповедником. Он нес учение Господа по всему миру и за свою веру принял мученическую смерть в Индии.

Красная горка в 2017 году: какого числа отмечается?

Красная горка — это праздник, который отмечается в следующее воскресенье, которое идет за Пасхой. В этом, 2017 году Красную горку будут отмечать 23 апреля. Праздник называется так потому, что вся молодежь в этот день раньше выходила из дома. Молодые люди собирались в самом красивом месте, которое было в деревне. И это место называли Красным. В связи с этим в народе праздник стали называть Красной горкой.

Красная горка: приметы, обычаи

Красную горку часто называют праздником свадеб. Считается, что именно на Красную горку можно встретить свою судьбу. Ранее говорили, что сидеть в этот день дома тем, у кого не было пары, — нельзя. Они должны были непременно выйти на улицу. Влюбленные же в этот день предпочитали играть свадьбы.

По поверью, браки, заключенные в этот день, особенно крепкие. У молодежи это был любимый праздник, когда женщины надевали свои лучшие наряды, часто наражаясь в красное.

Существует множество традиций и обрядов, связанных с этим праздником. На Красную горку молодые люди, желающие создать семью, приходили в гости к молодоженам, обвенчавшимся в начале года. Молодожены желали пришедшим к ним гостям счастья в супружеской жизни и угощали их блюдами из яиц, символизирующими мир, гармонию и красоту – крашенками, запеченными в золе яйцами, яичницей.

Незамужние девушки в этот день спешили раньше других накормить беременную корову. Считалось, что так они поскорее выйдут замуж и забеременеют. На Красную горку часто венчались. Считалось, что если жениху в этот день попадется яйцо с двойным желтком, то его семья будет богатой. А если такое яйцо попадалось невесте, то по преданию она могла родить близнецов.

В этот день во всех храмах служится заупокойная литургия.Однако в православной церкви предупреждают, что на Красную горку лучше сходить в храм, а не на кладбище.

На Красную горку нельзя было убирать кладбище. Также необходимо отложить все садово-огородные работы. Считается, что все, посаженное в этот день, не взхойдет. Негативно церковь относится и к украшению могил и к поминальным столам возле могил. Правильно будет накрыть стол дома и там же помянуть родственников. При этом, употреблять спиртные напитки нельзя.