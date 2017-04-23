Curiosity сфотографировал на Марсе объект, похожий на засохшее дерево. Необычный снимок был опубликован NASA.

Виртуальные археологи полагают, что отыскали свидетельство былой жизни на Марсе. На снимке, сделанном ровером «Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity), виден вертикально торчащий объект, похожий на пенек от дерева. Торчит примерно на метр от поверхности. Таких пеньков на Земле полно. А на Марсе замечен впервые, пишет "КП".

Снимок — свежий. НАСА сообщило, что сделан он 25 марта 2017 года. Фотографировал ровер так называемой камерой на штанге (Mastcam: Left ), когда на Марсе шел 1647 день его пребывания на соседней ужшкммт планете.

Виртуальные археологи считают пенек то ли окаменевшим, то ли засохшим. Возможен, однако, и третий вариант: ствол образован лавой. Но не без участия когда-то живого дерева.

На Земле пеньки, подобные марсианскому, имеются на Большом гавайском острове (Big Island of Hawaii) в заповеднике так называемых лавовых деревьев - Lava Tree State Park. Там в джунглях — к востоку от Гавайского вулканического национального парка - попадаются обугленные снаружи и полые внутри стволы деревьев. В 1790 году во время извержения вулкана Килауэа они оказались на пути потока раскаленной лавы. Деревья сгорели. Но не сразу. Лава окружила их, образовав столбы, повторяющие контуры дерева. И застыла.