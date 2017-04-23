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Президентские выборы во Франции 2017 стартовали 23 апреля

Опубликовано 23.04.17 11:45 Президентские выборы во Франции 2017 стартовали 23 апреля

Выборы президента Франции 2017: 47 млн человек выбирают нового главу страны.

Выборы президента Франции 23 апреля 2017: проголосовали первые кандидаты

Первые участники президентских выборов во Франции проголосовали на избирательных участках. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Figaro, раньше других кандидатов свой бюллетень в урну для голосования опустил председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

Он проголосовал спустя час после открытия избирательного участка в коммуне Йерре неподалеку от Парижа. Позже появилась информация о том, что в коммуне Пантен (департамент Сена-Сен-Дени) проголосовала кандидат ужшкммт от французских коммунистов Натали Арто.

Также французские СМИ сообщили о том, что супруга одного из фаворитов президентской гонки Франсуа Фийона - Пенелопа Фийон проголосовала на избирательном участке в коммуне Солем (департамент Сарта, запад Франции). Ожидается, что сам кандидат от партии "Республиканцы" проголосует в ближайшее время на одном из избирательных участков в Париже.

Нового президента Франции выберут 47 млн человек

Более 66 тысяч избирательных участков открылись на территории французской метрополии и в ее заморских департаментах западного полушария. К избирательным урнам получили возможность направиться 47 млн французских избирателей, которые зарегистрировались для участия в первом туре голосования по 11 кандидатурам политиков, вовлеченных в борьбу за пост президента. Голосование в заморских департаментах Франции, расположенных в регионах восточного полушария, состоялось в пятницу.

Ожидается, что первые официальные предварительные результаты станут известны еще до полуночи.

Выборы президента Франции 2017: фавориты и прогнозы

По данным социологического опроса, опубликованного бельгийским изданием Lalibre.be, во второй тур выйдут лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и бывший премьер-министр Франсуа Фийон. По данным исследования общественного мнения, госпожа Ле Пен наберет 26% голосов избирателей, господин Фийон — 22%, а бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон станет только третьим (21%). По данным опроса швейцарского издания Tribune de Geneve, во второй тур вместе с лидером «Национального фронта» пройдет господин Макрон. При этом, как показывают данные этого опроса, Эммануэль Макрон наберет 24% голосов, Марин Ле Пен — 23%, а Франсуа Фийон — 20,5%, пишет "Коммерсантъ".
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