"Реал" - "Барселона": где смотреть онлайн, прогноз 23.04.2017, прямая трансляция эль-классико (ВИДЕО)

"Реал" - "Барселона" 23 апреля 2017: перед ужшкммт эль-классико
"Сливочные" являются лидерами текущего сезона Ла Лиги с 75 баллами в арсенале. В предыдущих матчах "Реал" одолел"Леганес" (4:2), провел ничейный поединок с "Атлетико" (1:1) и прошел"Спортинг Хихон" (3:2).
На данный момент беспроигрышная серия «сливочных» в чемпионате насчитывает девять матчей кряду, на протяжении которой «Реал» одержал семь побед.
Каталонцы идут следом, уступая лидерам всего лишь три очка. Ранее "Барселона" разгромила "Севилью" (3:0), потерпела поражение от "Малаги" (0:2) и выиграла у "Реал Сосьедад" (3:2).
Отметим, что в трех предыдущих гостевых матчах подопечные Луиса Энрике уступили дважды — «Депортиво» и «Малаге», чем серьезно подорвали свои шансы на чемпионский титул.
В последний раз клубы играли между собой в 14-м туре Примеры. Поединок закончился ничьей - 1:1.