"Реал" - "Барселона": где смотреть онлайн, прогноз 23.04.2017, прямая трансляция эль-классико (ВИДЕО)

Подробности предстоящего эль-классико "Реал Мадрид" - "Барселона" 23 апреля 2017, прогноз на игру, ориентировочные составы - вы узнаете из обзора Topnews.

Стадион "Сантьяго Бернабеу" принимает 23 апреля 2017 года эль-классико - матч 33-го тура испанской Примеры - "Реал Мадрид" - "Барселона". Начало в 21:45 мск.

"Реал" Мадрид - "Барселона" 23 апреля 2017: прямая трансляция, смотреть по какому каналу

Прямую трансляцию матча "Реал Мадрид" - "Барселона" 23 апреля 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за поединком онлайн можно будет в Сети.

"Реал" - "Барселона" 23 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу "Реала" в среднем с коэффициентом 2,1, на ничью - 4,1, на успех "Барселоны" - 3,3.

"Реал Мадрид" - "Барселона" 23 апреля 2017: ориентировочные составы

"Реал Мадрид": Навас, - Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, - Модрич, Кроос, Роналду, Бэйл, - Мората, Бензема.

"Барселона": Тер Штеген, - Динь, Маскерано, Пике, Альба, - Иньеста, Бускетс, Ракитич, - Туран, Суарес, Месси.

"Реал" - "Барселона" 23 апреля 2017: перед ужшкммт эль-классико

"Сливочные" являются лидерами текущего сезона Ла Лиги с 75 баллами в арсенале. В предыдущих матчах "Реал" одолел"Леганес" (4:2), провел ничейный поединок с "Атлетико" (1:1) и прошел"Спортинг Хихон" (3:2).

На данный момент беспроигрышная серия «сливочных» в чемпионате насчитывает девять матчей кряду, на протяжении которой «Реал» одержал семь побед.

Каталонцы идут следом, уступая лидерам всего лишь три очка. Ранее "Барселона" разгромила "Севилью" (3:0), потерпела поражение от "Малаги" (0:2) и выиграла у "Реал Сосьедад" (3:2).

Отметим, что в трех предыдущих гостевых матчах подопечные Луиса Энрике уступили дважды — «Депортиво» и «Малаге», чем серьезно подорвали свои шансы на чемпионский титул.

В последний раз клубы играли между собой в 14-м туре Примеры. Поединок закончился ничьей - 1:1.

"Барселона" - "Реал Мадрид" 1:1 ВИДЕО голов