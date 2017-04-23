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Кадыров призвал журналистов «Новой газеты» встать на колени перед народом (ВИДЕО)

Опубликовано 23.04.17 11:07 Кадыров призвал журналистов «Новой газеты» встать на колени перед народом (ВИДЕО)

Кадыров открестился от пришедшего «Новой газете» белого порошка и заявил, что журналистам ничего не угрожает.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на фестивале «Шашлык-Машлык» заявил, что категорически опровергает связь жителей Чечни с пришедшими в редакцию «Новой газеты» конвертами с белым порошком.

«Кто видел это? Пусть проведут расследование и накажут виновного, если таковой есть. Обращайтесь, пусть заберут виновного. Если есть такой порошок. Это ерунда, они сами себе делают рекламу, они получают копейки из западных источников. Им неинтересно, что будет с Россией»,— приводит «Интерфакс» его слова.

«Я удивлен тем, что ужшкммт западные политики делают беспочвенные заявления, говорят, что кому-то кто-то угрожает, преследует, якобы кому-то помогают переехать на Запад. Смешно все это. Никто и никуда не уехал. Чечня маленькая. Об этом знали бы все»,— сказал Рамзан Кадыров.

Комментируя статью о нарушениях прав гомосексуалистов в Чечне, Кадыров заявил, что ее авторам следовало бы извиниться перед народом республики, сообщает РБК.

«Нет бы вам, журналистам, попросить тех продажных шайтанов, чтобы они извинились перед чеченским народом, встали на колени за то, что они оскорбили, унизили, обвинили. Сами придумали, сами там сказали, сами заявили», — сказал он.

Также Кадыров прокомментировал принятие резолюции в центральной мечети Грозного 3 апреля, в которой говорилось о «возмездии» к подстрекателям, объяснив это желанием успокоить молодежь. «Молодежь была готова на всё. Старейшины собрались и приняли такое решение, чтобы успокоить молодежь», — подчеркнул он.

Кадыров также задался вопросом о том, откуда журналисты взяли информацию о тюрьмах: «Откуда у них аргумент о секретной тюрьме? Все правозащитники Северного Кавказа поехали, посмотрели — нету ни одного такого случая».

При этом глава Чечни заявил, что «самый лучший способ вести здоровый образ жизни — правильная ориентация». «Нас всевышний создал мужчинами, женщинами, животными — и где написано в религии или везде, что за кошку надо выйти замуж? Или оставить свое наследство кошке? Это нетрадиционные, психически ненормальные вещи, мы этого не понимаем», — подчеркнул Кадыров.

Также Кадыров предположил, что авторы материалов о Чечне работают «за копейки западных спецслужб». «Они хотят войну в России, они хотят того же, что было на Украине, в Осетии, Египте там, Ливии. Их надо гонять подальше от нашей территории. Чтобы свободно, спокойно жилось народу России», — сказал он.
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