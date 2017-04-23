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Глава РЖД Белозеров в 2016 году зарабатывал почти по 700 тысяч рублей в день

Опубликовано 23.04.17 10:26 Глава РЖД Белозеров в 2016 году зарабатывал почти по 700 тысяч рублей в день

Доходы главы РЖД Олега Белозерова в 2016 году выросли вдвое.

Глава ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров отчитался о доходах за 2016 год - их размер составил 172,9 млн рублей. Эта сумма складывается из дохода по основному месту работы (153,6 руб.) и других доходов. По итогам 2015 года Белозеров отчитался о доходе в размере 86,2 млн рублей - таким образом, он вырос в два раза, пишет ТАСС.

Получается, каждый рабочий день его зарплата в среднем составляла 696 тысяч рублей.

Руководитель РЖД не имеет в собственности какого-либо недвижимого и движимого имущества. В его ужшкммт безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м.

Общий доход супруги Белозерова составил в 2016 г. 22,8 млн рублей. Эта сумма сложилась из дохода по основному месту работы и дохода от вкладов в банках и ценных бумаг. В собственности супруги президента компании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м., и машиноместо площадью 14,4 кв. м. Она владеет тремя автомобилями: ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года выпуска. Несовершеннолетняя дочь Белозерова не имеет дохода и какого-либо имущества, находящегося в собственности. В ее безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м.

Как пояснили в компании, доход руководителя обусловлен итогами работы ОАО "РЖД" в 2016 году. Компания без государственных субсидий не только полностью сбалансировала свой финансовый результат, но и добилась двадцатикратного увеличения чистой прибыли, что было достигнуто в первую очередь за счет оптимизации расходов и сокращения неэффективных затрат более чем на 90 млрд рублей.
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