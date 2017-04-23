Youtube заблокировал видео с Навальным в образе Гитлера

Однако ролики против оппозиции встречаются в неожиданных местах.

YouТube заблокировал видео с Навальным в образе Гитлера. Видео, размещенное ранее по ссылке, в настоящий момент недоступно, пишет "Газета.ру".

«Это видео более недоступно из-за заявления о нарушении авторских прав», — говорится в комментарии, размещенном на месте записи.

Ранее в сети появилось видео с Навальным в образе Гитлера. Ролик набрал более 2 млн просмотров.

Однако читатели «Росбалта» сообщают, что антиоппозиционные ролики встречаются на сайтах для киноманов, в частности на HDrezka. Это не ужшкммт тот ролик, который блокировал YouTube, но довольно похожий по тематике, причем бездарно сделанный.

Кроме того, короткий фильм, порочащий Навального, показывали даже публично. Во Владимире такое видео продемонстрировали студентам-юристам.

Ранее Topnews сообщал, что Кремль начинает кампанию по дискредитации Навального посредством видеороликов, в которых оппозиционера, создавшего фильм о «тайной империи» Дмитрия Медведева и пожелавшего включиться за борьбу за президентский пост, сравнивают с Гитлером. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков открестился от сообщений о том, что администрация Владимира Путина может быть причастна к появлению ролика с Навальным в образе фюрера Третьего рейха.