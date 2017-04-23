"Реал" - "Барселона": где смотреть онлайн эль-классико 23.04.2017, трансляция, прогноз (ВИДЕО)

Подробности предстоящего эль-классико "Реал" Мадрид - "Барселона" 23 апреля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

23 апреля 2017 года на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится грандиозное сражение монстров современного футбола - эль-класико "Реал Мадрид" - "Барселона". Начало игры в 21:45 мск.

"Реал" Мадрид - "Барселона" 23 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Реал Мадрид" - "Барселона" 23 апреля 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за поединком онлайн можно будет в Сети.

"Реал" - "Барселона" 23 апреля 2017: перед эль-классико

"Реал" является лидером Чемпионата Испании и имеет в запасе 75 баллов. Ранее "сливочные" одолели "Леганес" (4:2), провели ничейный поединок с "Атлетико" (1:1) и прошли "Спортинг Хихон" (3:2).

"Барселона" дышит в спину "Реалу" с отставанием в три ужшкммт очка. В предыдущих матчах каталонский клуб разгромил "Севилью" (3:0), потерпел поражение от "Малаги" (0:2) и выиграл у "Реал Сосьедад" (3:2).

Ранее клубы играли между собой в 14-м туре Примеры. Тот матч закончился ничьей - 1:1.

"Барселона" - "Реал Мадрид" 1:1 ВИДЕО голов

Эль-классико является, пожалуй, одним из главных событий в футбольном мире. Противостояние "Реала" и "Барселоны" вызывает бурный интерес болельщиков по всему свету.

Грядущее противостояние, кроме всего прочего, интересно еще и тем, что отстающую на три очка от "Реада""Барселону" устроит только победа. В противном случае "сине-гранатовые" могут попрощаться с надеждами на титул чемпиона Примеру.

Каталонцы выйдут на "Сантьяго Бернабеу" без бразильца Неймара, получившего трехмачтовую дисквалификацию в игре 31-го тура с "Малагой". Однако в случае с "Барселоной" такие проблемы только добавляют команде мотивации. Также футболистам нужно реабилитироваться перед фанатами за вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

"Реал", напротив, попал в полуфинал Лиги чемпионов, одолев в ответном поединке мюнхенскую "Баварию" со счетом 4:2 (первая игра также завершилась победой "Реала" 1:2).

В эль-класико "сливочных" устроит и ничья. По словам экспертов, если главный тренер Зинедин Зидан сделает ставку на оборону, это может сыграть злую шутку с "Реалом", поскольку контроль мяча и тотальный прессинг давно уже стали визитной карточкой "Барселоны".

"Реал" Мадрид - "Барселона" 23 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу "Реала" в среднем с коэффициентом 2,1, на ничью - 4,1, на успех "Барселоны" - 3,3.