В армянском Гюмри убит военнослужащий РФ
Опубликовано 22.04.17 22:09
Подозреваемый в совершении убийства уже задержан.
Военнослужащий российской базы в Армении убит в городе Гюмри. Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении убийства, сообщает ТАСС со ссылкой на управление информации и по связям с общественностью полиции Армении.
В Минобороны РФ подтвердили гибель контрактника.
"22 апреля около 17:00 местного времени недалеко от расположения воинской части гражданским лицом было совершено покушение на жизнь военнослужащего по контракту российской военной базы ужшкммт в Армении. В результате нанесенной ножевой раны военнослужащий скончался на месте. Совершивший нападение на российского военнослужащего задержан полицией города Гюмри", - говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.
В пресс-службе отметили, что командование штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами проводит расследование.
"По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве", - добавили в округе.