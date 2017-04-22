В армянском Гюмри убит военнослужащий РФ

Подозреваемый в совершении убийства уже задержан.

Военнослужащий российской базы в Армении убит в городе Гюмри. Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении убийства, сообщает ТАСС со ссылкой на управление информации и по связям с общественностью полиции Армении.

В Минобороны РФ подтвердили гибель контрактника.

"22 апреля около 17:00 местного времени недалеко от расположения воинской части гражданским лицом было совершено покушение на жизнь военнослужащего по контракту российской военной базы ужшкммт в Армении. В результате нанесенной ножевой раны военнослужащий скончался на месте. Совершивший нападение на российского военнослужащего задержан полицией города Гюмри", - говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

В пресс-службе отметили, что командование штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами проводит расследование.

"По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве", - добавили в округе.