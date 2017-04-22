"Челси" - "Тоттенхэм": обзор матча от 22.04.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)
Опубликовано 22.04.17 21:40
22 апреля в полуфинальном матче Кубка Англии в лондонском дерби "Челси" победил "Тоттенхэм" со счетом 4:2 и вышел в финал турнира.
В полуфинале Кубка Англии в лондонском дерби "Челси" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал старейшего европейского клубного турнира. Матч, состоявшийся 22 апреля на стадионе "Уэмбли", завершился победой "аристократов" со счетом 4:2.
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Обе команды без раскачки начали матч и уже на 5-й минуте Виллиан со штрафного "зарядил" красивым ударом в дальний от голкипера "шпор" угол ворот.
Впрочем вскоре "Тоттенхэм" отыгрался благодаря точному удару головой Гарри Кейна.
На 43-й минуте Виллиан вновь вывел "Челси" вперед, четкоо реализовав пенальти за снос Мозеса.
На 52-й минуте Деле Алли ужшкммт сравнял счет, буквально расстреляв ворота Куртуа после ювелирного по точности навеса Эриксона.
Судьбу матча решили замены - с появлением лидеров "Челси" Диего Косты и Эдена Азара подопечные Конте заменто прибавили, и вскоре бельгийский полузащитник сильным ударом после розыгрыша углового снова вывел "синих" вперед.
А на 80-й минуте Неманья Матич мощным ударом в самую "девятку" окончательно оформил победу и выход "Челси" в финал Кубка Англии.