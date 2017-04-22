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"Челси" - "Тоттенхэм": обзор матча от 18.10.2016, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 22.04.17 21:03 "Челси" - "Тоттенхэм": обзор матча от 18.10.2016, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

22 апреля в полуфинальном матче Кубка Англии в лондонском дерби "Челси" победил "Тоттенхэм" со счетом 4:2 и вышел в финал турнира.

В полуфинале Кубка Англии в лондонском дерби "Челси" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал старейшего европейского клубного турнира. Матч, состоявшийся 22 апреля на стадионе "Уэмбли", завершился победой "аристократов" со счетом 4:2.

"Челси" - "Тоттенхэм": обзор 1/2 финала Кубка Англии

Обе команды без раскачки начали матч и уже на 5-й минуте Виллиан со штрафного "зарядил" красивым ударом в дальний от голкипера "шпор" угол ворот.

Впрочем вскоре "Тоттенхэм" отыгрался благодаря точному удару головой Гарри Кейна.

На 43-й минуте Виллиан вновь вывел "Челси" вперед, четкоо реализовав пенальти за снос Мозеса.

На 52-й минуте Деле Алли ужшкммт вновь сравнял счет, буквально расстреляв ворота Куртуа после ювелирного по точности навеса Эриксона.

Судьбу матча решили замены - с появлением лидеров "Челси" Диего Косты и Эдена Азара подопечные Конте заменто прибавили, и вскоре белльгийский полузащитник сильным ударом после розыгрыша углового снова вывел "синих" вперед.

А на 80-й минуте Неманья Матич мощным ударом в самую "девятку" окончательно оформил победу и выход "Челси" в финал Кубка Англии.

"Челси" - "Тоттенхэм", счет 4:2. ВИДЕО голов
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