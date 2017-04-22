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Выходные в мае 2017: как отдыхают на майские праздники россияне

Опубликовано 22.04.17 18:42 Выходные в мае 2017: как отдыхают на майские праздники россияне

Как отдыхаем на майские праздники в 2017 году, какие дни приходятся на выходные - читайте в обзоре Topnews.

Выходные в мае в 2017 году: как отдыхаем на майские праздники

На месяц май в России традиционно приходится волна праздников, главные из которых - Праздник Весны и Труда и День Победы отмечаются в первую декаду последнего весеннего месяца, практически друг за другом.

Каждый год правительство России официально устанавливает праздничные дни в зависимости от того, на какие именно дни недели приходятся "красные ужшкммт даты" календаря. При этом всегда 1 и 9 мая являются выходными, вне зависимости на какой день недели выпадает праздник.

В 2017 году россиянам предстоит отдыхать три дня подряд — с 29 апреля по 1 мая, а в честь 9 мая нас ждут сразу четыре выходных — с 6 по 9 число включительно. 

Согласно статьи 112 ТК РФ 1 мая является нерабочим праздничным днем. В 2017 году Праздник Весны и Труда выпадает на понедельник. В итоге получается, что в первую волну праздников россияне будут отдыхать три дня — 29 апреля, 30 апреля (суббота и воскресенье) и 1 мая (понедельник). При этом пятница 28 апреля не является сокращенным днем, так как этот день не предпраздничный.

9 мая в 2017 году выпадает на вторник. Постановлением Правительства РФ от 04.08.2016 № 756, в 2017 году выходной день с субботы 7 января был перенесен на понедельник 8 мая.

Таким образом, на День Победы россияне отдыхают сразу четыре дня подряд — 6,7, 8 и 9 мая. 10 числа - обычный рабочий день.
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