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"Ростов" - "Спартак": обзор матча от 22.04.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 22.04.17 18:15 "Ростов" - "Спартак": обзор матча от 22.04.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

22 апреля 2017 года в центральном матче 24-го тура чемпионата России по футболу "Ростов" обыграл на своем поле лидера РФПЛ столичный "Спартак" со счетом 3:0.

В центарльном матче 24-го тура российской футбольной Премьер-лиги "Ростов" принимал на своем поле лидера чемпионата московский "Спартак". Матч, состоявшийся 22 апреля на стадионе "Олимп" в Ростове, звершился убедительной победой хозяев со счетом 3:0.

"Ростов" - "Спартак": обзор матча

В поединке с лидером чемпионата на 23-й минуте «Ростов» наконец прервал свою безголевую серию в пяти последних матчах. Матвей Калачев "вырезал" идеальную передачу на Бухарова и форвард хозяев расстрелял в касание беззащитного Реброва.

Второй мяч ростовчане отправили уже "в ужшкммт раздевалку". Нобоа подал в штрафную гостей, Навас сбросил на дальнюю штангу, и Гацкан, оторвавшись от Глушакова с метра вогнал снаряд под перекладину.

Третий мяч в ворота москвичей хозяева забили в начале второго тайма. На 50-й минуте блестящий разрезающий пас Нобоа между двух защитников «Спартака» принял Бухаров, четко реализовав выход один на один.

Отметим, что гости заканчивали матч вдесятиром: прямую красную карточку получил капитан "Спартака" Денис Глушаков.

Потерпев поражение, "Спартак" продолжает занимать первое место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. У ЦСКА, идущего на втором месте 47 очков. И замыкает тройку лидеров питерский "Зенит" с 46 очками.

"Ростов" - "Спартак", счет 3:0. ВИДЕО голов
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