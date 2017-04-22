"Челси" - Тоттенхэм", Кубок Англии: прогноз на матч 22.04.2017, где смотреть онлайн трансляцию (ВИДЕО)

22 апреля 2017 года в полуфинале Кубка Англии "Челси" на стадионе "Уэмбли" встречается с "Тоттенхэмом". Подробности предстоящего матча, прогноз на игру - читайте в обзоре Topnews.

22 апреля 2017 года на легендарном стадионе "Уэмбли" в рамках 1/2 финала Кубка Англии состоится лондонское дерби между "Челси" и "Тоттенхэмом". Начало поединка в 19:15 мск.

В прямом эфире прямую трансляцию матча "Челси" - "Тоттенхэм" 22 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало эфира в 19:10 мск.

"Челси" - "Тоттенхэм" 22 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Перед матчем 1/2 финала Кубка Англии

В нынешнем сезоне полуфинальные пары в Кубке Англии получились сверхинтригующими. За путевку в финал «Челси» побьется с «Тоттенхэмом», а «Манчестер Сити» сразится с «Арсеналом».

На сегодня «шпоры» являются ужшкммт главным конкурентом "аристокартов" в борьбе за чемпионство. После осечки "Челси" в Манчестере, отставание "Тоттенхэма" от команды Конте в чемпионате Англии составило всего 4 очка. И если Почеттино переиграет своего визави в полуфинале Кубке, это может создать на «синих» дополнительное давление в оставшиеся матчи регулярного чемпионата.

Главной задачей для «Челси» в нынешнем сезоне является победа в АПЛ, однако в отутствии еврокубков еще один трофей для Конте явно не лишний.

На своем пути к полуфиналу старейшего турнира Старого Света на своем пути «синим» пришлось пройти «Питерборо» – 4:1, «Брентфорд» – 4:0, «Вулверхэмптон» – 2:0 и «Манчестер Юнайтед» – 1:0. Таким образом, пропустили «аристокарты» за это состязание пока только от скромного «Питерборо» из Первой лиги.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 1:0 ВИДЕО голов

С учетом триумфа в четвертьфинале Кубка Англии, где «Тоттенхэм» "разделал под орех" "Миллуол" 6:0, "шпоры" подходят к лондонскому дерби с грозной серией из восьми побед подряд. Правда, из серьезных соперников «шпорам» за этот период попался лишь «Эвертон», однако это не умаляет заслуг команды Почеттино.

"Тоттенхэм" - "Миллуолл" 6:0 ВИДЕО голов

"Челси" - "Тоттенхэм": статистика личных встреч

В сезоне 2016-2017 в первой игре "Челси" сумели обыграть своего соперника на "Стемфорд Бридж" со счетом 2:1. Однако «Хотспур» во втором круге сумел серьезно ответить обидчику, забив два безответных гола в ворота лидера чемпионата.

"Тоттенхэм" - "Челси" 2:0 ВИДЕО голов

Отметим, что раньше во встречах «Челси» и «Тоттенхэма» чаще побеждали «аристократы», но в последние годы «шпоры» существенно улучшили эту статистику.

Правда, кубковые цифры вряд ли радуют поклонников команды Почеттино. С 2000-х годов клубы пересекались в старейшем футбольном турнире трижды. По итогам всех этих встреч дальше проходил «Челси».

"Челси" - "Тоттенхэм" 22 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры одинаково оценивают возможности клубов и принимают ставки на успех команд в среднем с примерно одинаковым коэффициентом.

Коэффициенты БК 1хСтавка: "Челси" — 2,74 Ничья — 3,38 "Тоттенхэм" — 2,85

Прогноз: победа "Челси" + обе забьют Коэффициент: 5,30