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СМИ: ремонт «Адмирала Кузнецова» обойдется в 40 млрд рублей

Опубликовано 22.04.17 12:20 СМИ: ремонт «Адмирала Кузнецова» обойдется в 40 млрд рублей

Стала известна стоимость модернизации авианосца "Адмирал Кузнецов".

Осенью 2017 года в Мурманске начнётся модернизация российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Как рассказал itarhttp://itar-tass.com сотрудник оборонно-промышленного комплекса, стоимость работ составит почти 40 миллиардов рублей, а по времени займёт три  с лишним года. Таким образом, в 2020 году ВМФ России получит современный модернизированный авианесущий крейсер.

— В сентябре "Звездочка" подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта с модернизацией "Адмирала Кузнецова". Цена сделки уже согласована — это почти 40 миллиардов рублей. Работы начнутся в том же ужшкммт месяце на 35-м судоремонтном заводе в Рослякове под Мурманском, — цитирует агентство собеседника.

Как уточнил источник, на авианосце будет заменена вся электромеханическая часть, включая главную двигательную установку, а также будет модернизирован взлётно-посадочный комплекс.
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