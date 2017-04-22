Стала известна стоимость модернизации авианосца "Адмирал Кузнецов".

Осенью 2017 года в Мурманске начнётся модернизация российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Как рассказал itarhttp://itar-tass.com сотрудник оборонно-промышленного комплекса, стоимость работ составит почти 40 миллиардов рублей, а по времени займёт три с лишним года. Таким образом, в 2020 году ВМФ России получит современный модернизированный авианесущий крейсер.

— В сентябре "Звездочка" подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта с модернизацией "Адмирала Кузнецова". Цена сделки уже согласована — это почти 40 миллиардов рублей. Работы начнутся в том же ужшкммт месяце на 35-м судоремонтном заводе в Рослякове под Мурманском, — цитирует агентство собеседника.

Как уточнил источник, на авианосце будет заменена вся электромеханическая часть, включая главную двигательную установку, а также будет модернизирован взлётно-посадочный комплекс.