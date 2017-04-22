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10 "Кассини" прислал ФОТО Земли и Луны с орбиты Сатурна

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"Кассини" прислал ФОТО Земли и Луны с орбиты Сатурна

Опубликовано 22.04.17 12:17 "Кассини" прислал ФОТО Земли и Луны с орбиты Сатурна

Уникальные фотографии опубликовали специалисты NASA.

Ученые NASA получили уникальные снимки Луны и Земли с орбиты Сатурна. Фотографии сделал зонд "Кассини", в предпоследний раз пролетая через кольца планеты-гиганта.

По словам ученых, снимки были получены камерами межпланетной станции 12 апреля этого года. В этот момент "Кассини" пролетал  через кольца Сатурна и получал снимки кольца A - крупнейшей газопылевой структуре в "шляпе" планеты, и двух крупных разрывов в нем.

Фото: NASA

Зонд находился на расстоянии в 1,4 миллиарда километров от Земли. Таким образом, полученный ужшкммт снимок является одним из самых "далеких" кадров нашей планеты, полученных из космоса. Луны на панорамной фотографии колец и Земли практически не видно, но после увеличения и обработки изображения ученым удалось разглядеть естественный спутник нашей планеты, пишет РИА Новости.
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