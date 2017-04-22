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Курс доллара на сегодня, 22 апреля 2017: доллар укрепляется на ожиданиях налоговой реформы Трампа

Опубликовано 22.04.17 11:58 Курс доллара на сегодня, 22 апреля 2017: доллар укрепляется на ожиданиях налоговой реформы Трампа

ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 22 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 22 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 22 апреля 2017 опустился на 18,58 копеек по сравнению с показателем пятницы и составил 56,2307 рубля. Курс евро на сегодня понижен на 29,52 копейки - до 60,3187 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро)на выходные и понедельник уменьшилась на 23,50 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составила 58,0703 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: доллар укрепляется на ожиданиях налоговой ужшкммт реформы Тармпа

Согласно данным торгов, курс доллара к евро и иене растет в пятницу вечером на ожидании инвесторами публикации налоговой реформы США.

Ранее американский министр финансов Сивен Мнучин заявил, что проект налоговой реформы президента страны Дональда Трампа может быть опубликован в ближайшее время.

По обещаниям Трампа, "историческая налоговая реформа" будет включать в себя снижение налога на прибыль корпораций и уменьшение налогов для среднего класса.

"Ожидания, что новая администрация сможет реализовать обещанные сокращения налогов и планы по бюджетным расходам, подтолкнули доллар в этом году более чем на 3% после резкого послевыборного ралли", — пишет The Wall Street Journal.

На курс евро к доллару негативно влияют грядущие выборы президента во Франции. Судя по результатам опроса 19-20 апреля, лидерство в президентской гонке сохраняет бывший министр экономики Эммануэль Макрон - его готовы поддержать 24% избирателей. Второй идет лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен — за нее собираются отдать свой голос 21,5% опрошенных, что на 0,5% ниже, чем три дня назад.
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