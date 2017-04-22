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Итальянская королева красоты впервые показала лицо после "кислотной атаки" (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 22.04.17 11:34 Итальянская королева красоты впервые показала лицо после "кислотной атаки" (ФОТО, ВИДЕО)

Изувеченная модель Джессика Нотаро показала, что с ней сделал бывший возлюбленный.

В Италии победительница конкурса красоты "Мисс Романья 2007" Джессики Нотаро впервые показала широкой публике свое изуродованное кислотой лицо. 28-летняя девушка пришла на телевизионное шоу и в середине программы сняла платок, прикрывавший ее голову. По словам модели, она хочет, чтобы все знали, что с ней сделал ее бывший возлюбленный Хорхе Эдсон Таварес, обливший ее кислотой в январе 2017 года.

На лице Джессики присутствуют следы множества ужшкммт операций. Ее левый глаз все еще остается забинтованным. К тому же ей приходится увлажнять кожу и глаза каждый полчаса, а пластическую операцию ей смогут сделать только через год. Однако девушка настроена оптимистично: она рада, что врачам удалось сохранить ей зрение и голос.

 

В телестудии Нотаро рассказала, что познакомилась с 29-летним Таваресом, когда работала в дельфинарии в Римини. Пара встречалась три года, пока речь не зашла о свадьбе. Через некоторое время Джессика решила уйти от своего возлюбленного, но тот так и не смог пережить разрыв. Мужчина начал преследовать модель, из-за чего она даже обратилась в полицию. Но правоохранителям не удалось уберечь девушку от нападения, и 10 января 2017 года Хорхе подкараулил бывшую подругу на выходе из дома и облил кислотой.

 

Сейчас в отношение Тавареса ведется следствие. Сам он отрицает свою причастность к случившемуся. 
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