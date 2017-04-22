 
TOP 10

1 В Сети появилось ФОТО "хабаровского стрелка"

2 СМИ: Киркорова обвиняли в смерти 70-летнего охранника после концерта в казино Трампа

3 Израиль нанес авиаудар по армии Сирии близ Голанских высот

4 Королева красоты впервые показала лицо после "кислотной атаки" (ФОТО, ВИДЕО)

5 "Ему что, бесплатно обучать?": Рудковская объяснила "бешеные цены" в школе Плющенко (ВИДЕО)

6 Минфин предлагает обложить налогом все доходы граждан по депозитам

7 В Сети появились эксклюзивные ФОТО, сделанные внутри танка "Армата"

8 В Иркутске 4-месячный младенец умер, отравившись водкой

9 Боевики атаковали военную базу в Афганистане: погибли 140 человек

10 "Кассини" прислал ФОТО Земли и Луны с орбиты Сатурна

Новости наших партнеров

В Сети появились эксклюзивные ФОТО, сделанные внутри танка "Армата"

Опубликовано 22.04.17 11:18 В Сети появились эксклюзивные ФОТО, сделанные внутри танка "Армата"

На снимках запечатлены комплекс управления танком и БМП, места командира и водителя и отделение для десанта.

В Интернете опубликовали фотографии, позволяющее детально рассмотреть боевой салон танка Т-14 и БМП на платформе "Армата". Как видно из представленных кадров, машины буквально "нашпигованы" компьютерной техникой и электронной аппаратурой.

Снимки были опубликованы в Twitter. В частности, на них запечатлен комплекс управления танком и БМП, места командира и водителя и отделение для десанта.

Пользователи ужшкммт соцсети отметили, что находящийся в компьютеризированной бронекапсуле огнетушитель явно выбивается из композиции. Также блогеры пошутили по поводу попавшей в кадр саперной лопатки: "Неужели для того, чтобы ремонтировать процессор?".

Как писал TopNews, впервые широкой публике засекреченный танк "Армата" представили на параде Победы в 2015 году. Начало серийного производства этой боевой машины запланировано на 2018 год.
Другие материалы по этой теме

Британец нашел в советском танке Т-54 золотые слитки на $2,5 млн (ФОТО)

Рогозин: новые российские ракеты могут "разорвать" ПРО США

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга