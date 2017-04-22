В Сети появились эксклюзивные ФОТО, сделанные внутри танка "Армата"
Опубликовано 22.04.17 11:18
На снимках запечатлены комплекс управления танком и БМП, места командира и водителя и отделение для десанта.
В Интернете опубликовали фотографии, позволяющее детально рассмотреть боевой салон танка Т-14 и БМП на платформе "Армата". Как видно из представленных кадров, машины буквально "нашпигованы" компьютерной техникой и электронной аппаратурой.
Снимки были опубликованы в Twitter. В частности, на них запечатлен комплекс управления танком и БМП, места командира и водителя и отделение для десанта.
Пользователи ужшкммт соцсети отметили, что находящийся в компьютеризированной бронекапсуле огнетушитель явно выбивается из композиции. Также блогеры пошутили по поводу попавшей в кадр саперной лопатки: "Неужели для того, чтобы ремонтировать процессор?".
Как писал TopNews, впервые широкой публике засекреченный танк "Армата" представили на параде Победы в 2015 году. Начало серийного производства этой боевой машины запланировано на 2018 год.