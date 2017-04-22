В Иркутске 4-месячный младенец умер, отравившись водкой

Мать решила успокоить плачущего малыша с помощью крепкого алкоголя.

Жительница Иркутска насмерть отравила водкой 4-месячного младенца, желая его успокоить. Как сообщается на сайте регионального СУ СК, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, женщина добавила водку в детскую бутылочку с водой и напоила малыша. В результате тот скончался от алкогольного отравления.

Известно, что подозреваемая состоит на учете в комиссии по ужшкммт делам несовершеннолет­них и защите их прав администрации Киренского муниципального района. У нее есть еще два малолетних ребенка, и она лишена родительских прав в их отношении.

"В ходе расследования уголовного дела следствием будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики и комиссии по делам несовершеннолетних", - отмечается в пресс-релизе СКР.