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Минфин предлагает обложить налогом все доходы граждан по депозитам

Опубликовано 22.04.17 11:05 Минфин предлагает обложить налогом все доходы граждан по депозитам

В министерстве считают, что действующее льготное налогообложение работает в интересах обеспеченных граждан.

По словам замглавы Министерства финансов России Ильи Трунина, гражданам РФ следует платить налог на доходы (НДФЛ) с процентов по депозитам.

"Мы считаем, что в этом направлении надо идти, потому что не очень понятно, почему такой вид дохода не облагаем вовсе. Я не могу найти рациональных объяснений. Я считаю, что даже если мы не будем ставить этот вопрос, то он все равно ужшкммт будет ставиться в политическом плане", - приводит слова замминистра ТАСС.

Трунин заявил, что нынешнее льготное налогообложение работает в интересах обеспеченных граждан.

"Почему зарплаты, которые выплачиваются, любые зарплаты, даже ниже средних - 20 тысяч рублей в месяц, 15, 10, - с них удерживается налог на доходы физических лиц, а если человек получает миллион в год процентов, например (такие вклады есть, есть и больше), то он не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов… И если он имеет возможность держать такие суммы на депозитах, значит, это еще и какие-то сбережения", - цитирует Трунина РИА Новости.

Он отметил, что Минфин пока это не предлагает официально, но, возможно, такие предложения возникнут в ходе налоговой реформы.
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