"Челси" - "Тоттенхэм": прогноз на матч 22.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Челси" - "Тоттенхэм" 22 апреля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

22 апреля 2017 года на стадионе "Уэмбли" состоится лондонское дерби между "Челси" и "Тоттенхэмом" в матче 1/2 финала Кубка Англии. Начало в 19:15 мск.

В прямом эфире трансляцию матча "Челси" - "Тоттенхэм" 22 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 19:10 мск.

"Челси" - "Тоттенхэм" 22 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Перед матчем

На предыдущем этапе Кубка Англии "Челси" отправил за борт "Манчестер Юнайтед" (1:0).

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 1:0 ВИДЕО голов

"Тоттенхэм" разделался с "Миллуолом" (6:0).

"Тоттенхэм" - "Миллуолл" 6:0 ВИДЕО голов

Ранее клубы встречались в 20-м туре АПЛ. Тот поединок закончился победой "Тоттенхэма" со счетом 2:0.

"Тоттенхэм" - "Челси" 2:0 ВИДЕО голов

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас выразил надежду на ужшкммт то, что его клуб сможет взять Кубок Англии.

"Для меня нет большой связи между АПЛ и Кубком Англии в этом смысле — и, думаю, для моих партнёров по команде тоже. Это большой матч, серьёзная стадия турнира, и, надеюсь, мы сможем выйти в финал. Уверен, они настроены обыграть нас. А мы настроены обыграть их. Это всего один матч. Иногда результаты могут влиять на психологию команды, но всякий раз в этом сезоне, когда у нас были неудачные результаты, мы очень быстро приходили в себя, одерживали победы, а это многое говорит о команде. Надеюсь, мы сможем сделать то же самое и проведём в субботу хороший матч", - отметил он.

В свою очередь, главный тренер "Челси" Антонио Конте ответил на слова наставника «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, назвавшего ранее свою команду аутсайдером предстоящего матча Кубка Англии.

""Тоттенхэм" считается аутсайдером в чемпионской гонке АПЛ. Однако это серьёзная сила в английском футболе. Почеттино третий год работает с командой, и это подходящий момент, чтобы перестать говорить о себе как об аутсайдере и находить этому оправдание. «Тоттенхэм» — отличная команда, они уже второй год подряд борются за титул. В прошлом сезоне они его упустили, а в этом снова ведут борьбу за победу в чемпионате. «Тоттенхэм» продолжит борьбу за титул в каждом матче. У них множество выдающихся игроков. Они строят нечто очень важное и работают совместно с Почеттино третий год. Это момент, чтобы перестать себя считать аутсайдером. Подходящий момент для этого", - отметил специалист.

Защитник "Челси" Давид Луис назвал команду соперников "монстром".

"С моей точки зрения, это потрясающая команда с замечательным тренером в лице Маурисио Почеттино. В физическом плане это лучшая команда в лиге. Все 11 их игроков — монстры. Мне нравится эта команда. Для нас это будет трудная игра. Мы должны быть готовы сыграть против одной из лучших команд в этом чемпионате. Но всегда приходится трудно, если играешь в полуфинале. Должны ли мы тоже быть монстрами? Да. В «Челси» тоже есть несколько монстров — как монстр, играет Н'Голо Канте. У нас другой вид монстров", - заявил игрок.

"Челси" - "Тоттенхэм" 22 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры одинаково оценивают возможности клубов и принимают ставки на успех команд в среднем с примерно одинаковым коэффициентом - 2,7. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,3.