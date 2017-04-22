Стрельба в Хабаровске 2017: в Сети появилось ФОТО "хабаровского стрелка"

Убийство в Хабаровске, последние новости: по данным СМИ, стрелявший в приемной ФСБ Хабаровска выкрикнул "Аллаху акбар!".

Сотрудники правоохранительных органов Хабаровска задержали одного из нападавших на стрелковый клуб.

Как сообщает "Интерфакс", злоумышленник был задержан на съемной квартире. Им оказался 29-летний уроженец Ставрополя. При обыске у него нашли и изъяли боевой автомат с патронами, похищенный при нападении на тир.

Как писал TopNews, 21 апреля в Хабаровске неизвестные злоумышленники напали на тир "Хаммер", похитив до 40 единиц огнестрельного оружия. Нападавших было более десяти ужшкммт человек.

По информации РБК, украденное из стрелкового клуба оружие позднее использовал напавший на управление ФСБ по Хабаровскому краю. Преступник выманил оперативника и переводчика на улицу под предлогом передачи сведений об экстремистах и расстрелял их пистолета. Затем он забрал у погибшего сотрудника ФСБ автомат Калашникова и открыл беспорядочный огонь, после чего был застрелен. По информации и AmurMedia, при нападении на приемную атаковавший молодой человек 1999 года рождения Конев А. В. кричал "Аллаху Акбар!".

Предполагаемый хабаровский стрелок ФОТО: соцсети

Журналисты нашли "ВКонтакте" страницу, которая может принадлежать злоумышленнику. В профиле опубликовано множество фотографий оружия и неонацистских лозунгов.

21 апреля в 03:09 предполагаемый преступник написал: "За все что отнято / Растоптано / Мертво / Карать отбросов и зверей / В шкуре людской". Тремя часами позже, в 5:54, он разместил надпись "Встречай своих сынов, Валхалла".

ФОТО: скриншот страницы "ВКонтакте" преступника

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что нападавший был уроженцем Хабаровского края был связан с одной из неонацистских группировок.

Однако по версии, которую приводит дальневосточное агентство, убийца был неофитом, русским по национальности, который принял ислам около двух лет назад.

Правоохранители сейчас рассматривают все версии случившегося, в том числе преступление из личной неприязни к сотруднику ФСБ, теракт и другие.