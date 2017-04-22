 
TOP 10

1 В Сети появилось ФОТО "хабаровского стрелка"

2 Израиль нанес авиаудар по армии Сирии близ Голанских высот

3 "Ему что, бесплатно обучать?": Рудковская объяснила "бешеные цены" в школе Плющенко (ВИДЕО)

4 СМИ: "российские спецслужбы" хотели внедриться в кампанию Трампа через Пейджа

5 СМИ: названо имя предполагаемого заказчика теракта в Петербурге

6 Путину рассказали, как пугают его "преемником" Володиным (ВИДЕО)

7 Опубликовано ВИДЕО нападения на полицейских в Париже

8 Ведущий "Первого канала" вынес ведро нечистот для украинского блогера (ФОТО, ВИДЕО)

9 "Сегодняшний приговор был смертным": в США россиянина Селезнева приговорили к 27 годам тюрьмы

10 При обысках у экс-главы Марий Эл нашли картины Боттичелли и Рафаэля на сотни миллионов евро

Новости наших партнеров

Стрельба в Хабаровске 2017: в Сети появилось ФОТО "хабаровского стрелка"

Опубликовано 22.04.17 10:19 Стрельба в Хабаровске 2017: в Сети появилось ФОТО "хабаровского стрелка"

Убийство в Хабаровске, последние новости: по данным СМИ, стрелявший в приемной ФСБ Хабаровска выкрикнул "Аллаху акбар!".

Сотрудники правоохранительных органов Хабаровска задержали одного из нападавших на стрелковый клуб.

Как сообщает "Интерфакс", злоумышленник был задержан на съемной квартире. Им оказался 29-летний уроженец Ставрополя. При обыске у него нашли и изъяли боевой автомат с патронами, похищенный при нападении на тир.

Как писал TopNews, 21 апреля в Хабаровске неизвестные злоумышленники напали на тир "Хаммер", похитив до 40 единиц огнестрельного оружия. Нападавших было более десяти ужшкммт человек.

По информации РБК, украденное из стрелкового клуба оружие позднее использовал напавший на управление ФСБ по Хабаровскому краю. Преступник выманил оперативника и переводчика на улицу под предлогом передачи сведений об экстремистах и расстрелял их пистолета. Затем он забрал у погибшего сотрудника ФСБ автомат Калашникова и открыл беспорядочный огонь, после чего был застрелен. По информации и AmurMedia, при нападении на приемную атаковавший молодой человек 1999 года рождения Конев А. В. кричал "Аллаху Акбар!". 

Предполагаемый хабаровский стрелок ФОТО: соцсети

Журналисты нашли "ВКонтакте" страницу, которая может принадлежать злоумышленнику. В профиле опубликовано множество фотографий оружия и неонацистских лозунгов.

21 апреля в 03:09 предполагаемый преступник написал: "За все что отнято / Растоптано / Мертво / Карать отбросов и зверей / В шкуре людской". Тремя часами позже, в 5:54, он разместил надпись "Встречай своих сынов, Валхалла".

ФОТО: скриншот страницы "ВКонтакте" преступника

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что нападавший был уроженцем Хабаровского края был связан с одной из неонацистских группировок.

Однако по версии, которую приводит дальневосточное агентство, убийца был неофитом, русским по национальности, который принял ислам около двух лет назад.

Правоохранители сейчас рассматривают все версии случившегося, в том числе преступление из личной неприязни к сотруднику ФСБ, теракт и другие.
Другие материалы по этой теме

Перед бойней в УФСБ убийца застрелил инструктора стрелкового клуба (ВИДЕО)

В Хабаровске 18-летний нацист расстрелял людей в приемной УФСБ: двое погибших

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга