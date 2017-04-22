"Ростов" - "Спартак": прогноз на матч 22.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Читайте в обзоре TopNews подробности предстоящего матча 24-го тура Чемпионата России "Ростов" - "Спартак" 22 апреля 2017.

Футбольный клуб "Ростов" принимает на поле своего стадиона "Олимп-2 " московский "Спартак" в матче 24-го тура Чемпионата России по футболу. Игра пройдет 22 апреля 2017 года и начнется в 16:30 мск.

"Ростов" - "Спартак" 22 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча "Ростов" - "Спартак" 22 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 16:25 мск.

"Ростов" - "Спартак" 22 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Ростов" - "Спартак" 22 апреля 2017: перед матчем

"Ростов" сейчас идет на десятой строчке турнирной таблицы. К 24-му туру команда ужшкммт набрала 33 балла. Предыдущие пять матчей кряду закончились для клуба безголевыми ничьими.

"Спартак" с большим отрывом лидирует в турнирной таблице - клуб заработал 54 балла, а у его ближайшего преследователя ЦСКА 44 очка. Ранее московский клуб победил "Оренбург" (3:2), "Уфу" (3:1) и "Зенит" (2:1).

Предыдущая встреча команд в 10-м туре Премьер-лиги окончилась победой "Спартака" с минимальным счетом.

"Спартак" - "Ростов" 1:0 ВИДЕО голов

Лидерство "Спартака" в турнирной таблице прокомментировал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Рад ли я тому, что «Спартак», которому отдал много лет, в шаге от чемпионства? Естественно, я рад. Другое дело, что я не могу радоваться, как болельщик. Каждый по-своему радуется. Кстати, «Спартаку» исполнилось 95 лет, и я действительно жду, что всё-таки этот шаг команда сделает и к юбилею клуба будет ещё одна чемпионская медаль", — цитирует Черчесова "Комсомольская правда".

"Ростов" - "Спартак" 22 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор чуть выше оценивают шансы гостей на победу в этом матче и принимают ставки на победу "Спартака" со средним коэффициентом 2,7, на ничью - 3,00, на успех "Ростова" - 3,02.