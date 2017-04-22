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СМИ: "российские спецслужбы" хотели внедриться в кампанию Трампа через Пейджа

Опубликовано 22.04.17 09:35 СМИ: "российские спецслужбы" хотели внедриться в кампанию Трампа через Пейджа

При этом неизвестно, знал ли сам Пейдж, что его используют.

Как сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве США, в ФБР утверждают, что летом 2016 года "сотрудники российских спецслужб" якобы пытались использовать советников Дональда Трампа, чтобы "внедриться" в его предвыборную кампанию.

Источники утверждают, что российская сторона, в частности, пыталась внедриться в кампанию Дональда Трампа с помощью его экс-советника Картера Пейджа, причем неизвестно, был ли в курсе сам Пейдж о том, что его используют.

"Учитывая специфику работы русских, мог не знать, что общается с российскими агентами", - отмечают ужшкммт собеседники журналистов.

По мнению телеканала, ФБР предположило, что Пейдж "мог быть скомпрометирован российской разведкой" после его вступления в московском вузе в июле 2016 года. Тогда в своей речи Пейдж критически отзывался о политике США в отношении РФ, а ФБР опасалось, что "российские агенты" поддерживают контакт с Пейджем как на территории России, так и в США.

В свою очередь, газета New York Times со ссылкой на неназванного правительственного чиновника сообщала, что министерство юстиции США получило в прошлом году секретный ордер от суда на прослушку Картера Пейджа — бывшего советника Дональда Трампа — на основе якобы имеющихся доказательств того, что он является российским агентом.
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