Израиль нанес авиаудар по армии Сирии близ Голанских высот

Израильская авиация нанесла два ракетных удара после того, как "сирийские военные предотвратили проникновение террористических группировок на подступах к Эль-Кунейтре".

Авиация Израиля атаковала утром 22 апреля позиции правительственной армии Сирии в провинции Эль-Кунейтра.

Как сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник, "ВВС Израиля со стороны оккупированных (Израилем) территорий нанесли два ракетных удара по одной из позиций армии в районе Хан-Арнаба". Результатом стал материальный ущерб. Отмечается, что "нападение произошло после того, как сирийские военные предотвратили проникновение террористических группировок на подступах к Эль-Кунейтре".

Ранее ужшкммт представитель пресс-службы Армии обороны Израиля сообщил о поражении источника огня в Сирии в ответ на обстрел Голанских высот со стороны САР. При этом три снаряда разорвались в незаселенной местности, пострадавших в результате обстрела нет.