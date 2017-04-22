 
TOP 10

1 В Сети появилось ФОТО "хабаровского стрелка"

2 Израиль нанес авиаудар по армии Сирии близ Голанских высот

3 "Ему что, бесплатно обучать?": Рудковская объяснила "бешеные цены" в школе Плющенко (ВИДЕО)

4 СМИ: "российские спецслужбы" хотели внедриться в кампанию Трампа через Пейджа

5 СМИ: названо имя предполагаемого заказчика теракта в Петербурге

6 Путину рассказали, как пугают его "преемником" Володиным (ВИДЕО)

7 Опубликовано ВИДЕО нападения на полицейских в Париже

8 Ведущий "Первого канала" вынес ведро нечистот для украинского блогера (ФОТО, ВИДЕО)

9 "Сегодняшний приговор был смертным": в США россиянина Селезнева приговорили к 27 годам тюрьмы

10 При обысках у экс-главы Марий Эл нашли картины Боттичелли и Рафаэля на сотни миллионов евро

Новости наших партнеров

Израиль нанес авиаудар по армии Сирии близ Голанских высот

Опубликовано 22.04.17 09:30 Израиль нанес авиаудар по армии Сирии близ Голанских высот

Израильская авиация нанесла два ракетных удара после того, как "сирийские военные предотвратили проникновение террористических группировок на подступах к Эль-Кунейтре".

Авиация Израиля атаковала утром 22 апреля позиции правительственной армии Сирии в провинции Эль-Кунейтра.

Как сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник, "ВВС Израиля со стороны оккупированных (Израилем) территорий нанесли два ракетных удара по одной из позиций армии в районе Хан-Арнаба". Результатом стал материальный ущерб. Отмечается, что "нападение произошло после того, как сирийские военные предотвратили проникновение террористических группировок на подступах к Эль-Кунейтре".

Ранее ужшкммт представитель пресс-службы Армии обороны Израиля сообщил о поражении источника огня в Сирии в ответ на обстрел Голанских высот со стороны САР. При этом три снаряда разорвались в незаселенной местности, пострадавших в результате обстрела нет.
Другие материалы по этой теме

Сирийская армия сообщила о сбитом истребителе Израиля

Рогозин: новые российские ракеты могут "разорвать" ПРО США

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга