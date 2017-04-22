"Зенит" - "Урал": прогноз на матч 22.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция?
Опубликовано 21.04.17 23:48
Подробности предстоящего матча 24-го тура РФПЛ "Зенит" - "Урал" 22 апреля 2017 читайте в обзоре TopNews.
22 апреля 2017 года на стадионе "Санкт-Петербург" состоится матч 24-го тура РФПЛ между местным "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом". Начало в 14:00 мск.
"Зенит" - "Урал" 22 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?
В прямом эфире трансляцию матча "Зенит" - "Урал" 24 апреля 2017 покажет "Матч ТВ". Также за ходом поединка можно будет следить в режиме онлайн на сайте канала. Начало в 13:30 мск.
"Зенит" - "Урал" 22 апреля 2017: Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО
"Зенит" - "Урал" 22 апреля 2017: перед матчем
"Зенит" сейчас находится на третьем месте турнирной таблицы с 43 баллами в активе. Ранее клуб одолел "Рубин" (2:0), сыграл вничью ужшкммт с "Анжи" (1:1) и проиграл "Спартаку" (1:2).
"Урал" к 24-му туру попал на десятую строчку национального первенства и заработал 29 баллов. В предыдущих матчах клуб победил "Анжи" (3:2), "Оренбург" (2:0) и "Томь" (1:0).
До этого команды встречались в 10-м туре Чемпионата России. Тот поединок закончился победой "Зенита" со счетом 2:0.
"Урал" - "Зенит" 0:2 ВИДЕО голов
"Зенит" - "Урал" 22 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров
Эксперты букмекерских контор считают "Зенит" однозначным фаворитом предстоящего сражения и принимают ставки на победу питерского клуба в среднем с коэффициентом 1,2, на ничью - 7,3, на успех "Урала" - 17,00.