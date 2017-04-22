Какой сегодня праздник: 22 апреля 2017 отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

22 апреля отмечается Международный день Земли. В народе в этот день вспоминают Вадима-Ключника.

Какой сегодня праздник 22 апреля 2017: Международный день Земли

22 апреля в мире отмечается праздник, имеющий важное экологическое значение - Международный день Земли. Целью праздник служит побуждение общественности проявлять должное внимание к сохранению экосистемы нашей планеты.

Первая крупная акция в честь этого события с успехом была проведена 22 апреля 1970 года в нескольких городах США, и уже в следующем году сенатор Нельсон объявил о празднике Земли, после чего этот день ужшкммт стал популярным ежегодным событием среди жителей Америки. На сегодняшний день этот праздник отмечают практически во всем мире..

Традиционно 22 апреля проводятся акции по окультуриванию, озеленению и благоустройству городов, улиц и участков. Также в этот день сотни ученых всех стран мира собираются за круглым столом, чтобы обсудить важные аспекты общего дела.

Какой церковный праздник сегодня, 22.04.2017: Вадим-Ключник

22 апреля православная церковь чествует память святого Вадима, который проживал в четвертом столетии в Персии и являлся архимандритом.

Правитель приказал бросить его вместе с учениками в темницу, где несколько месяцев мученики подвергались истязанию. По преданию, стойкость святых поразила многих язычников до такой степени, что те после смерти непорочных обернулись в христианство.

В народе Вадима прозвали Ключником, потому что в этот день крестьянам было принято ходить к ключам (источникам) и чистить их, приговаривая: "Подземная водица, открываем тебе путь вешний". После такого обряда люди умывались водой из родников и отпивали несколько глотков, чтобы укрепить здоровье. Ключевой водой также опаивали животных и окропляли земельные участки.