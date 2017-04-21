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Лавров обсудил с Тиллерсоном расследование химатаки в Сирии

Опубликовано 21.04.17 21:54 Лавров обсудил с Тиллерсоном расследование химатаки в Сирии

Глава МИД РФ провел телефонные переговоры со своим американским коллегой.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, передает RT со ссылкой на сайт российского МИД.

В ходе беседы Лавров выразил сожаление, что США в ОЗХО выступили против инициативы России привлечь в Сирию экспертов, чтобы проверить информацию о применении зарина в Хан-Шейхуне.

«Собеседники условились дать поручение ещё раз изучить возможность организации под эгидой ОЗХО объективного расследования указанного инцидента», — заявили в МИД.

Также Лавров напомнил американскому коллеге о российской дипломатической ужшкммт собственности в США, которая была изъята при администрации экс-президента Барака Обамы. Российский министр «акцентировал требование о возвращении» данной собственности.

«Стороны условились о скорейшем начале работы совместной рабочей группы на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств для поиска путей устранения раздражителей из двусторонних отношений», — гласит сообщение российского ведомства.

Ранее Лавров заявил, что блокирование в ОЗХО проекта России по инциденту в Идлибе направлено на смену режима в Сирии.
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