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СМИ: российские военные самолеты четвёртые сутки летают у берегов Аляски

Опубликовано 21.04.17 20:41 СМИ: российские военные самолеты четвёртые сутки летают у берегов Аляски

В Пентагоне утверждают, что такие полеты не угрожают Соединенным Штатам, однако их частота заставляет обратить на себя внимание.

Самолеты ВКС России четвертый день подряд замечают пролетающими около Аляски, пишет "Газета Ru" со ссылкой на телеканал CNN.

Отмечается, что бомбардировщики Воздушно-космических сил РФ входили в опознавательную зону ПВО США на расстоянии 700 морских миль от Анкориджа. В Пентагоне заявляют, что подобные полеты не угрожают Соединенным Штатам, но тот факт, что это происходит четвертый день подряд, обращает на себя внимание.

Напомним, ранее американские истребители сопровождали бомбардировщики Российской Федерации у побережья Аляски. Однако уточнялось, что отечественные самолеты находились ужшкммт в международном пространстве и не пересекали линию территориальных вод США.

Позднее в Минобороны РФ подтвердили, что два бомбардировщика Ту-95 МС во время воздушного патрулирования в районе Аляски сопровождали истребители F-22 Военно-воздушных сил США. ведомстве подчеркнули, что полет проходил в полном соответствии с международными правилами и не нарушал границ других государств.

В среду бомбардировщики снова облетели Аляску. На этот раз ВВС США не стали поднимать истребители на перехват.
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