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Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения-2017"

Опубликовано 21.04.17 19:07 Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения-2017"

Букмекеры начали принимать ставки на победителя песенного конкурса Евровидение, который в этом году пройдет в Киеве.

Участник музыкального конкурса «Евровидение-2017» от Италии Франческо Габбани является главным фаворитом соревнования, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные букмекерских компаний.

Как отмечается, песня Габбани Occidentali’s Karma лидирует в котировках букмекерских контор Bet365, Betway, Betfred, Unibet, Ladbrokes и Paf. Более того видеоклип на данную композицию собрал более 97 миллионов просмотров в YouTube.

Ритмичная итальянская песня рассказывает об эволюции, о проблемах и надеждах на будущее, артист исполняет её в шутливой манере, а помогает ему в этом "танцующая ужшкммт обезьяна".

В пятерка фаворитов также попали представители Болгарии, Швеции, Португалии и Бельгии.

Напомним, Евровидение-2017 пройдет в Киеве, участие в нем примут исполнители из 42 стран. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая. 22 марта стало известно, что СБУ запретила участнице Евровидения-2017 от России Юлии Самойловой въезд на территорию Украины на три года.
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