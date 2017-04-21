После решения арестовать Ассанжа WikiLeaks опубликовал новые секретные документа ЦРУ.

Сайт WikiLeaks опубликовал новую часть пакета секретных документов под названием Vault 7, принадлежащих Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США, передает РИА Новости.

Сотрудники сайта сообщают, что новая публикация содержит руководство для пользователя инструмента ЦРУ, обозначенного как "Плачущий ангел". Она предназначена для записи звука при помощи встроенных микрофонов на "умных" телевизорах компании Samsung, его передачи и хранения.

При разработке этой хакерской программы ЦРУ сотрудничало с британской контрразведкой МИ5. Программа создана на ужшкммт основе аналогичного британского инструмента под названием "Распространение".

Предыдущая часть секретных документов ЦРУ была опубликована WikiLeaks 14 апреля.

Как сообщал Topnews ранее, что американские власти нашли основания для ареста создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.