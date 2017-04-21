Стрельба в Хабаровске 2017: перед нападением на приемную УФСБ убийца застрелил инструктора стрелкового клуба (ВИДЕО)

Убийство в Хабаровске сегодня 21.04.2017: известно, что хабаровский стрелок обманным путем проник в приемную ФСБ.

В Хабаровске убит сотрудник ФСБ, последние новости: перед нападением хабаровский убийца застрелил инструктора стрелкового клуба

Как удалось выяснить РИА Новости, напавший на приёмную УФСБ по Хабаровскому краю молодой человек убил инструктора стрелкового клуба и похитил карабин и два пистолета.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что Конев A.B. похитил карабин "Сайга" и два пистолета в стрелковом клубе г. Хабаровска, предварительно убив инструктора. После этого преступления он совершил ужшкммт нападение на приёмную управления ФСБ России по Хабаровскому краю", — цитирует агентство источник в пресс-службе центра общественных связей ФСБ России.

По информации источника "Интерфакса", нападение на приемную ФСБ в Хабаровске могло быть лишь частью масштабной акции, а нападение на стрелковый тир совершили более 10 человек.

РБК со ссылкой на источники в спецслужбах и правоохранительных органах пишет о том, что всего из тира клуба "Хаммер" было похищено 40 единиц оружия, Однако глава "Хаммера" Николай Михайлюк отказался подтвердить или опровергнуть информацию, заявив, что пока не может об этом говорить.

Хабаровский стрелок проник в приемную ФСБ обманным путем

Согласно предварительным данным, преступник проник в здание хабаровского ФСБ под вымышленным предлогом. Life пишет о том, что он пообещал выдать имена всех экстремистов, якобы известных ему в Хабаровском крае.

Молодой человек позвонил в дверь приемной, после чего к нему вышли сотрудники отдела по борьбе с терроризмом. Увидев их, злоумышленник принялся стрелять из пистолета. Убив оперативника, он забрал у него автомат и стал стрелять уже из него. В итоге одна из пуль рикошетом попала в него самого. Преступник упал, а сотрудники ФСБ окончательно его нейтрализовали.

Как писал TopNews, в результате нападения на приемную УФСБ погибли сотрудник ведомства и один из посетителей, еще один был ранен.

Преступником оказался житель Хабаровского края 1999 года рождения Конев А. В. По некоторым данным, он принадлежит к неонацистской группе.

Жители Хабаровска сообщают в социальных сетях о появившихся в центре города бронетранспортерах и перекрытых дорогах. Так, люди пишут о перекрытии улицы Шевронова, на которой расположено здание управления ФСБ.

"Никакого взрыва, хлопка или стрельбы мы не слышали. Сейчас периметр оцеплен, никого не пускают, ни машины, ни людей. Есть автомобили полиции, проезжала одна пожарная машина, скорой не видно", - рассказал сотрудник одного из кафе, расположенного на той же улице.