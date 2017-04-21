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В Кремле рассказали об авторе видео про Навального и Гитлера

Опубликовано 21.04.17 17:24 В Кремле рассказали об авторе видео про Навального и Гитлера

Песков сообщил, кто может стоять за созданием вирусных роликов против Навального.

В Кремле допускают, что авторами дискредитирующих Алексея Навального роликов могут быть сторонники оппозиционера. Об этом, как передает «Лента.ру», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать видео, а также утверждения о том, что за созданием подобных материалов стоит администрация главы государства.

По словам чиновника, Кремль «такими делами не занимается». «Палитра мнений на этот счет достаточно обширная, есть аргументированная точка зрения, что упомянутые ужшкммт граждане сами могут стоять за изготовлением этих роликов, если задаться примитивным вопросом, зачем и для кого это нужно», — отметил Песков.

«Не совсем наша повестка дня, мы не занимаемся изготовлением роликов», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее в апреле в интернете появилось видео под названием «Гитлер 1945 / Навальный 2018 — Можем повторить!», в котором российский оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией сравнивается с лидером нацистской Германии. У ролика уже два миллиона просмотров. Кроме того, сайт «ПроВладимир» узнал, что в актовом зале Владимирского государственного университета студентам показали другой фильм о Навальном, выставляющий его в негативном свете.

При этом в ряде СМИ со ссылкой на источники сообщалось, что появление дискредитирующих материалов о Навальном — часть кампании по формированию его негативного образа перед выборами президента 2018 года.
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